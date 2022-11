Mujer india fue asesinada y arrojada en una maleta por sus propios padres

Una joven india, residente de la ciudad histórica de Badarpur ubicada en el distrito sureste de Delhi, fue asesinada por sus propios padres, en lo que se califica como un “asesinato de honor”, luego de que su hija tomara la decisión de casarse con un hombre perteneciente a otra casta o clase social.

El cuerpo de la joven de 22 años de edad quien fue identificada como Aayushi Chaudhary, presentaba manchas de sangre en el rostro, múltiples golpes en su cara y cuerpo y heridas por impacto de bala, una de ellas en su tórax, informó El New York Post.

Nitesh Kumar Yadav e a esposa, identificada apenas como Brajbala, foram presos por serem suspeitos de terem matado a filha Aayushi Chaudhary, de 22 anos, após ela ter se casado escondido com um homem de casta inferior. https://t.co/Qdo8BlqPQX — Revista ISTOÉ (@RevistaISTOE) November 23, 2022

Las autoridades de India informaron que cometido el crimen, los padres de la joven procedieron a deshacerse del cadáver y desentenderse de toda la situación, sin pensar que días después toda la verdad saldría a la luz.

De acuerdo con el medio OP Inidia, la policía de Mathura en un video byte revelaron que la joven se había ido a algún lugar hacía unos días sin informar a su padre. Según los informes, su hija se había casado con alguien en contra de los deseos de su familia. El pasado viernes 18 de noviembre, cuando regresó a casa, se produjo una discusión entre Aayushi y los miembros de su familia, luego de lo cual el padre, oriundo de Gorakhpur de UP, disparó dos tiros contra ella, causándole la muerte.

Según los informes policiales, el hombre identificado como Nitesh Yadav,de 49 años de edad, la madre de la joven, identificada como Brajbala, y el hermano de Aayushi, identificado como Ayush, abalearon a la joven, por no acatar las decisiones de la familia, de acuerdo con Times Of India.

Lies about pregnancy cost Delhi student Aayushi Chaudhary her life https://t.co/pjBNfpymXa — The Times Of India (@timesofindia) November 23, 2022

De acuerdo con el medio Times Of India, la joven en su intento por querer que su padre aceptara su decisión, decidió mentirle, afirmándole que se encontraba embarazada. Minutos después de eso, el hombre decidió dispararle en varias ocasiones.

Tras el asesinato, el padre, junto con la madre de la joven, procedieron a envolver el cuerpo en una bolsa plástica, para luego introducirlo dentro de una maleta roja de rodachines. Más tarde en horas de la madrugada a eso de las 3:00 a.m. para no ser vistos por nadie, salieron de la casa y condujeron hasta la avenida Expressway de Yamuna, y cuando encontraron una zona boscosa a eso de las 5:00 a.m., cerca del Centro de Investigación Agrícola, en la autopista Yamuna cerca de Mathura, a 150 km de distancia, se detuvieron para tirar la maleta y dejar abandonado el cadáver de su hija.

Un cuerpo no identificado fue encontrado

En un inicio, tras el reporte de un cadáver en la autopista, las autoridades hallaron efectivamente el cuerpo de una mujer joven a quien nadie identificó ni reclamó como su familiar. En el lugar las autoridades solo encontraron como pistas un ‘kalawa’ y un hilo negro, así como un sari. Luego con la denuncia de un informante amigo de la joven, la policía pudo llegar hasta la familia de la joven asesinada.

Tras iniciar las investigaciones pertinentes, la policía afirmó que sospechó de algo inusual en ellos, pues no hubo denuncia por la desaparición de su hija Aayushi, y que cuando interrogaron a los padres de la joven, encontraron varias inconsistencias en sus versiones. De nuevo fueron indagados por este crimen, y al verse en un callejón sin salida, finalmente aceptaron haber acabado con la vida de su hija. Declararon que el padre fue quien disparó primero, y que luego dispararon su madre y hermano, informó India News.

La policía le dijo al medio la BBC que el caso está siendo tratado como un “asesinato por honor”, un crimen cultural cometido contra familiares, típicamente mujeres jóvenes, acusadas de deshonrar a sus familias, informó The New York Post.

El esposo de la víctima fue identificado como Chhatrapal, residente de Bharatpur, y ambos habían contraído nupcias el año pasado en el templo de Arya Samaj, informó India News.

