¿Quién es Aaron Brink, el padre del autor del tiroteo en club gay de Colorado?

Aaron Brink es un ex luchador de artes marciales mixtas y actor de películas para adultos con el nombre artístico de “Dick Delaware” que es el padre de Anderson Aldrich, autor del tiroteo en masa de Colorado Springs.

Anderson Lee Aldrich nació como Nicholas Brink. Heavy confirmó el cambio de nombre a través de registros públicos en Texas. El caso se presentó en el Condado de Bexar porque Aldrich vivía en San Antonio, donde se había mudado su madre, Laura Voepel, en ese momento. Él también era conocido como “Nick Brink” antes del cambio de nombre.

El padre de Aldrich tiene una historia colorida y accidentada que incluye la adicción a la metanfetamina, las artes marciales mixtas, la pornografía y el tiempo en prisión.

El cambio de nombre se presentó en abril de 2016 en la Corte del Distrito 37. El resumen del caso dice “Nicholas F. Brink a Anderson L Aldrich”. El juez concedió el cambio, dicen los registros judiciales.

Anderson Lee Aldrich es el sospechoso acusado de perpetrar un tiroteo masivo en el Club Q, un club nocturno gay en Colorado Springs, Colorado. El ataque del 19 de noviembre de 2022 dejó cinco muertos y 19 heridos, incluidos 17 que sufrieron heridas de bala, según dijo la policía.

El tirador ingresó al club nocturno con un rifle largo y abrió fuego adentro poco antes de la medianoche, dijo la Teniente de Policía de Colorado Springs, Pamela Castro, en una conferencia de prensa matutina durante el 20 de noviembre. Aldrich fue sometido por heroicos clientes, a quienes se les atribuye haber salvado vidas, según dijo Castro. Un cliente desarmó al sospechoso y lo golpeó con su propia arma, de acuerdo con NPR.

Esto es lo que necesitas saber sobre Aaron Brink, el padre de Anderson Aldrich:

1. Los padres del acusado se divorciaron un año después de su nacimiento; Brink pasó tiempo en una prisión federal por un delito de contrabando de marihuana

¿Quién es el padre de Anderson Lee Aldrich?

Aaron Brink es el padre de Anderson Lee Aldrich, según The Washington Post, que dijo que Brink y la madre de Aldrich, Laura Voepel Brink, se divorciaron en 2001, un año después del nacimiento de Aldrich, en Orange, California.

Los registros en línea revisados por Heavy muestran que Brink, que ahora tiene 48 años, todavía vive en California. Aldrich vivía en Colorado Springs, donde se había mudado con su madre al momento del tiroteo masivo.

De acuerdo con MMA Junkie, Brink “creció en Huntington Beach, California, como hijo de un trabajador de cuello azul cuando los trabajadores de cuello azul aún podían triunfar en Huntington Beach”. A él le encantaba surfear, pero se dedicó a la lucha libre porque su padre no encontraba el surf lo suficientemente atlético, informó el sitio web.

“Él fue expulsado de Huntington High School por pelear, y de 1989 a 1992, entró y salió del Centro de Detención Juvenil ocho veces por diferentes problemas”, informa MMA Junkie.

El sitio web agrega: “Brink fue arrestado por contrabandear marihuana de México a los Estados Unidos y fue sentenciado a tiempo en la Institución Correccional Federal Terminal Island”. Ese caso federal data de 1993.

En 2016, Brink volvió a tener problemas con la ley, de acuerdo con un informe policial en Rocklin. Se lee:

Aproximadamente a las 6:37 PM, la Policía de Rocklin respondió a un robo en curso en el que se informó que el sospechoso estaba en posesión de un arma de fuego. Los oficiales llegaron y ubicaron el vehículo sospechoso en el área de Lonetree Boulevard y Sandhill Way. El vehículo estaba ocupado por dos personas, ambos detenidos. Los oficiales descubrieron que un ocupante, Aaron Brink, estaba violando su libertad condicional del sur de California y estaba bajo la influencia de una sustancia controlada. Se descubrió que el segundo ocupante, Anthony Dickerson, estaba en posesión de herramientas de robo. Ambos sospechosos fueron arrestados y registrados en la Cárcel del Condado de Placer.

2. Brink era un actor de cine para adultos bajo el nombre de ‘Dick Delaware’ que se volvió adicto a los cristales

Brink apareció en un episodio de 2009 del programa de televisión “Intervención”.

El título del episodio reveló que su nombre pornográfico era “Dick Delaware”.

“Aaron era un campeón de artes marciales mixtas, pero en el apogeo de su carrera comenzó a trabajar en el porno con el nombre de ‘Dick Delaware'”, se lee. “A través de la escena porno, Aaron conoció la metanfetamina. Su hábito diario se hizo cargo y perdió tanto su carrera en el porno como en la lucha. Ahora pasa sus días usando drogas y viendo pornografía durante horas y horas, y su esposa está al final de su cuerda”.

MMA Junkie reseñó que Brink comenzó a hacer porno a los 27 años.

“Conocí a este productor de pornografía”, dijo Brink al sitio web. “Estaba teniendo sexo con unas chicas en una fiesta y él se dio cuenta de que tenía mucho talento. Él dijo: ‘Hombre, eres un maldit* profesional. Si te hacen una prueba, te pondré en escena’”.

Un perfil de 2007 de “Dick Delaware” en XBiz, lo llama “una bola de ira inquieta”:

Delaware se estaba preparando para un futuro enfrentamiento con otro gladiador profesional cuando lo conocí por primera vez esa noche. Estaba hirviendo en una mala mezcla de velocidad y jugo, una inquietante bola de ira que en cualquier segundo podía desenroscarse y desatar olas masivas de truenos impredecibles sobre mí o cualquier persona lo suficientemente ingenua como para quedarse.

3. Para 2009, Brink tenía 21 victorias y 18 derrotas en la jaula de artes marciales mixtas

La página de Instagram de Brink indica que él está involucrado en las artes marciales mixtas (MMA por sus siglas en inglés). De acuerdo con un artículo de 2009 de MMA Junkie, él fue “notable tanto en la jaula por sus 21 victorias como por sus 18 derrotas (incluidas apariciones en UFC y WEC y una pelea al principio de su carrera contra Rich Franklin que terminó sin competencia).”

Según MMA Junkie, la carrera de Brink en artes marciales mixtas comenzó en 1998, cuatro años después de que saliera de prisión en 1994.

“Nadie quería arriesgarse conmigo”, dijo Brink al sitio web. “Muchas personas vieron el programa y sabían que me había metido en la pornografía y me había vuelto adicto a las drogas, así que quemé muchos puentes en King of the Cage, donde no aparecí un par de veces y en algunos otros lugares”.

La publicación de Instagram más reciente de Brink promueve una pelea de “Cage Wars” en un casino de Alpine, California.

En 2018, Brink publicó una foto que lo mostraba con cinturones de campeonato y escribió en Instagram: “MA en Undisputed City Heights los lunes y miércoles a las 5:00 PM después de la clase para niños. Sábados a las 4:00 PM. Campo de combate y sesiones privadas disponibles. 619 869 0945″.

Sin embargo, él solo tiene 151 seguidores en Instagram y algunas publicaciones. Algunas de sus publicaciones muestran que ha pasado a una nueva relación.

4. Brink apareció en un episodio de ‘Divorce Court’, donde su ex esposa lo llamó ‘mentiroso’ y ‘ladrón’

Play

On DIVORCE COURT 12/23 – Aaron vs. Vanessa Brink Two former adult stars, Aaron and Vanessa, have had a rocky marriage and now Vanessa is done. Aaron wishes that she could see him not as he was, but as he is today: clean and sober, with a career in Mixed Martial Arts, and still very much in love with her. 2011-09-07T01:06:46Z

Aaron y Vanessa Brink aparecieron en un episodio de “Divorce Court” en 2011.

“Dos ex estrellas adultas, Aaron y Vanessa, han tenido un matrimonio difícil y ahora Vanessa terminó con todo. Aaron desearía que ella pueda verlo no como era, sino como él es hoy: Limpio y sobrio, con una carrera en artes marciales mixtas y todavía muy enamorado de ella”, dice la publicación en YouTube.

En el programa, Brink dice: “Tuvimos nuestro arreglo”.

“Él fue tomando mi tarjeta de crédito, tomando mi auto y robando $300 para usarlos en metanfetamina”, dijo Vanessa.

Ambos estaban en la industria del entretenimiento para adultos, pero Brink admitió que su adicción a las drogas torpedeó el matrimonio de cuatro años, dice el video promocional del programa.

“Él rompió nuestro matrimonio. Es un drogadicto, un mentiroso y un ladrón, y me usó”, dijo Vanessa en el video, que aún está disponible en YouTube.

5. Aldrich tuvo una infancia problemática con su madre después del divorcio de sus padres

The Washington Post fue el primer medio de comunicación en informar el cambio de nombre. De acuerdo con el Post, Aldrich, ahora de 22 años, cambió su nombre debido a la intimidación en línea que ocurrió cuando era menor de edad.

The Washington Post reportó que Aldrich tuvo un “pasado tumultuoso” al crecer como Nicholas Brink en San Antonio, Texas. Su madre, Laura Voepel, fue arrestada por “sospecha de incendio provocado” cuando él tenía 12 años, aunque ella fue condenada por un cargo menor, informó The Post. Ese caso, ha documentado Heavy, también está en el condado de Bexar, Texas.

En 2013, a ella se le imputó un cargo por conducta delictiva.

“A los 15 años, él se convirtió en el objetivo de un ataque de intimidación en línea particularmente cruel en el que se publicaron acusaciones insultantes en un sitio web, junto con su nombre, fotos y alias en línea”, informó The Post sobre el entonces Nicholas Brink, y agregó que una cuenta de YouTube bajo su nombre presentaba “una animación cruda y cargada de blasfemias bajo el título ‘Homosexual asiático es molestado'”.

Esa es la única cuenta de redes sociales que se verificó para él.

El nombre de nacimiento del pistolero era Nicholas Brink, según también confirmó The Washington Post, informando que él cambió el nombre debido al “acoso en línea”.

Los registros en línea muestran que Aldrich vive en un complejo de apartamentos en Colorado Springs. Los registros en línea también indican que él comparte esa dirección con su madre, Laura Voepel, de 44 años, quien trabaja como ingeniera de apoyo y anteriormente vivió en California.

En el cumpleaños de Aldrich, Laura Voepel escribió en Facebook: “¡Mi hijo cumplen 15 años! Él se puso un traje militar ghillie de pies a cabeza (6’3″) y está navegando en la nube 9″. Ella etiquetó a su madre, Pamela Pullen, en la publicación.

Las publicaciones de Facebook hechas por su madre revelan que él había estado lidiando con problemas de salud mental. A menudo ella publicaba sobre su hijo en un grupo de Facebook para mujeres involucradas en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en el área de Colorado Springs.

En una publicación de julio de 2021, ella pidió ayuda para encontrar un abogado defensor penal: “Hola hermanas. ¿Alguien sabe de un abogado defensor fantástico? Pido esto con gran pesar, pero mi familia realmente necesita ayuda en este momento. Tenemos efectivo para contratar buenos abogados. Gracias.” Su publicación sobre la necesidad de un abogado defensor penal llegó justo después de que arrestaran a su hijo.

En febrero de 2022, ella escribió: “Hola hermanas. ¿Alguien puede recomendar un gran terapeuta de trauma / estrés postraumático?” e indicó que era para un joven de 21 años, quien entonces era Aldrich. Ella preguntó en mayo de 2022: “¿Alguien puede referir a mi hijo a un entrenador de boxeo privado? Mide 6’6″ de altura y golpea como un tren de carga. No puedo encontrar un buen gimnasio o alguien serio. ¡Ha hecho grandes cambios en su vida y necesita esto!”.

En 2021, ella escribió: “¿Alguien tiene un ventilador extra pesado que le gustaría donar a mi hijo? Está en University Village Apartments y hace 80 grados en su apartamento y no tiene ventilador. Pusieron un aire acondicionado nuevo, pero no expulsa el aire. Juro que necesitan limpiar esos conductos. No tiene dinero en efectivo, así que pensé en preguntarte. ¡Gracias a todos! 🙏👍🏻😊”.

En Colorado Springs, el jefe de policía dijo a los medios reunidos que Aldrich, de 22 años, había entrado en el club nocturno gay y abrió fuego.

“El sospechoso ingresó al Club Q e inmediatamente comenzó a dispararle a la gente que estaba adentro”, dijo Vásquez. Al menos dos “personas heroicas se enfrentaron” e impidieron que Aldrich pudiera herir a otros, aseveró el jefe de la policía. Los testigos no fueron identificados. El FBI estaba en la escena y la policía todavía estaba trabajando para identificar a las víctimas que habían muerto, dijo Vásquez. Aldrich usó un rifle largo.

Traducción al español de la nota original de Heavy.com.