4 de julio 2024: ¿Cuándo es el Día de la Independencia?

Se acerca una fecha muy importante y significativa para los Estados Unidos de América: el Día de la Independencia Nacional, que este 2024 será festivo federal el día jueves 4 de julio de 2024.

En esta jornada patriótica, un año más, se recordará como 13 colonias originales decidieron renunciar al dominio del imperio británico para dar origen a una de las naciones más fuertes y pujantes del mundo: Los Estados Unidos de América.

Aunque la legislación oficial votó por la independencia del país el 2 de julio de 1776, solo dos días después fue que la nación se proclamó libre e independiente. Años más tarde, el 28 de junio de 1870, se decretó que el 4 de julio se fijara como un día de “Feriado Federal”.

¿Cómo celebra el país el 4 de julio?

El 4 de julio es el día de Independencia, y el orgullo nacional aflora y se hace paisaje ver cada calle, cada edificio, cada casa, y cualquier rincón del país adornarse con los colores de la bandera.

En este día patriótico que recuerda como un 4 de julio pero de 1776 Thomas Jefferson y John Adams, hicieron la declaración de Independencia de la Gran Bretaña, muchos de los ciudadanos pueden gozar de un día libre en el que pueden disfrutar en familia de las diversas y divertidas actividades que se programan en la jornada.

Fuegos artificiales, desfiles, conciertos, reuniones, barbacoas, pero también los actos ceremoniales como discursos y demás actos protocolarios están a la orden del día.

Desfiles para el 4 de julio:

En una celebración americana de cualquier tipo no puede faltar un desfile o cabalgata en toda regla y, como no, el 4 de julio no podía ser menos. El Día de la Independencia es una Fiesta Nacional celebrada de forma muy patriótica con shows alrededor de todo el país, desde las ciudades pequeñas más simples hasta las calles principales, como el desfile de Washington D.C. con cientos de miles de espectadores, de acuerdo con AGM Education.

Festivales para el 4 de julio:

La semana del 4 de julio se llena de festivales de todo tipo, música, exposiciones e incluso de comida, lo importante es salir a celebrarlo a pie de calle. Verano es la temporada de festivales de música por excelencia y en Estados Unidos podrás encontrar conciertos durante estas fechas seguro. Uno de los conciertos más populares en esta fecha es el “A Capitol Fourth” en Washington D.C. que cuenta con actuaciones de algunos de los artistas musicales más conocidos y galardonados del país como la Orquesta Sinfónica Nacional.

Un concurso muy popular que se celebra todos los años el 4 de julio es el Nathan’s Famous Hot Dog Eating Contest en Coney Island, NY. Es un concurso de comer tantos perritos calientes como puedas en 10 minutos (el campeón del año pasado llegó a 70). Este evento que comenzó hace más de 100 años atrae cada año a unos 3.000 espectadores y es televisado por ESPN, según AGM Education.

La bandera del 4 de julio:

La clave de las celebraciones del 4 de julio es la bandera americana. Si no tienes una, estás perdido y no estás dentro de la fiesta. Normalmente los estadounidenses no pierden la oportunidad de mostrar su patriotismo usando su bandera, por eso el 4 de julio no es menos. Las calles y las casas se llenan de rojo, blanco y azul. Y ya no solo es sacar la bandera, la gente se disfraza o se hace sus propios atuendos para salir vestido con estos colores y celebrar el Día de la Independencia como se merece, informa AGM Education.

Fuegos artificiales de 4 de julio:

Según AGM Education, otro de los imprescindibles estadounidenses para el 4 de julio son los fuegos artificiales. Aquí tienes dos opciones: o los lanzas tú o puedes asistir a los numerosos shows de fuegos artificiales que organizan en las ciudades para que todo el mundo disfrute de ellos. Decidas lo que decidas, incluso hacer ambas cosas, los fuegos artificiales son claves para despedir el Día de la Independencia. La gente comienza a lanzar fuegos artificiales hasta una semana antes de dicho día y las tiendas que los venden sacan a la venta los productos más espectaculares. Uno de los shows más populares es el Macy’s Fourth of July Fireworks en Nueva York con música, conciertos, comida y shows durante todo el día.

Cinco mejores lugares para ver los fuegos artificiales este día

Kaboom Town en Addison, Texas

El suburbio de Addison, en Dallas, se convierte en “Kaboom Town” cada fin de semana del Día de la Independencia. Este evento atrae a medio millón de visitantes que disfrutan de un espectáculo aéreo en el aeropuerto de Addison seguido de una impresionante exhibición de fuegos artificiales. El show es visible desde cualquier lugar de la ciudad y se puede disfrutar en diversas “fiestas de observación” organizadas localmente, así como en Addison Circle Park.

Aquatennial en Minneapolis, Minnesota

El Aquatennial de Minneapolis se celebra durante la tercera semana completa de julio y es uno de los eventos más esperados del verano. Entre las atracciones más populares se encuentra el desfile de antorchas y el espectáculo de fuegos artificiales Target Fireworks, que ilumina la ribera del río Mississippi. Con más de 10,000 libras de fuegos artificiales coreografiados con una banda sonora, este espectáculo es verdaderamente impresionante.

Concierto en el cielo en el Festival Amelia Earhart, Atchison, Kansas

El Festival Amelia Earhart en Atchison, Kansas, honra a la famosa aviadora con un fin de semana lleno de actividades. Una de las atracciones más populares es el espectáculo de fuegos artificiales “Concert in the Sky”. El evento incluye música en vivo y actuaciones de pilotos acrobáticos sobre el río Misuri. Llegar temprano es esencial para disfrutar de todo el entretenimiento previo al gran espectáculo.

Ford Fireworks en Detroit, Michigan

El espectáculo Ford Fireworks en Detroit es tan grande que se necesitan tres barcazas para albergar toda la pirotecnia. Los fuegos artificiales del 4 de julio explotan sobre el río Detroit, ofreciendo una vista impresionante. Además de los fuegos artificiales, los asistentes pueden disfrutar de música en vivo y una gran variedad de comida y bebida, creando una experiencia festiva completa.

Navy Pier en Chicago, Illinois

Uno de los secretos mejor guardados de Chicago es que puedes disfrutar de fuegos artificiales en el icónico Navy Pier casi en cualquier época del año. Durante el verano, hay espectáculos dos veces por semana, y también se celebran grandes exhibiciones para recibir el Año Nuevo cada 31 de diciembre. El espectáculo de fuegos artificiales del 4 de julio se pueden ver desde barcos alquilados en el lago Michigan, desde los tejados de los hoteles, en el parque Maggie Daley o a lo largo del Lakefront Trail de Chicago.

Estos cinco lugares destacan no solo por la calidad de sus fuegos artificiales, sino también por la experiencia completa que ofrecen. Desde impresionantes exhibiciones pirotécnicas hasta eventos comunitarios y entretenimiento en vivo, cada destino ofrece una manera única de celebrar el Día de la Independencia 2024 y disfrutar del verano en Estados Unidos.

Comida americana para el 4 de julio:

Entre desfiles, concursos y fuegos artificiales otra tradición muy típica de Estados Unidos, de acuerdo con AGM Education, es reunir a la familia y hacer una barbacoa ¿Hay algo más americano que una barbacoa con hamburguesas y perritos calientes? Y de postre una tradición del 4 de julio es ¡hacer tu propio helado!

Finalmente, recuerde que durante esta celebración las oficinas del Gobierno, los bancos y algunos negocios del sector privado estarán cerrados al público.

