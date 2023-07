4 de julio 2023: ¿Cuándo es el Día de la Independencia?

4 de Julio de 2023, Día de la Independencia, se marcará el calendario como un día martes, y en esta jornada todo el pueblo de los Estados Unidos, ondeará su bandera, y entonará con gran orgullo su Himno Nacional, en homenaje a su 247avo aniversario de Independencia de la Gran Bretaña.

En esta jornada patriótica, un año más, se recordará como 13 colonias originales decidieron renunciar al dominio del imperio británico para dar origen a una de las naciones más fuertes y pujantes del mundo: Los Estados Unidos de América.

Aunque la legislación oficial votó por la independencia del país el 2 de julio de 1776, solo dos días después fue que la nación se proclamó libre e independiente. Años más tarde, el 28 de junio de 1870, se decretó que el 4 de julio se fijara como un día de “Feriado Federal”.

¿Cómo celebra el país este día?

Explica el portal AGM Education, que dependiendo de cada zona de Estados Unidos, la fiesta se celebra de una u otra forma. Sin embargo, en todas las celebraciones hay elementos comunes.

Desfiles para el 4 de julio:

En una celebración americana de cualquier tipo no puede faltar un desfile o cabalgata en toda regla y, como no, el 4 de julio no podía ser menos. El Día de la Independencia es una Fiesta Nacional celebrada de forma muy patriótica con shows alrededor de todo el país, desde las ciudades pequeñas más simples hasta las calles principales, como el desfile de Washington D.C. con cientos de miles de espectadores, de acuerdo con AGM Education.

Festivales para el 4 de julio:

La semana del 4 de julio se llena de festivales de todo tipo, música, exposiciones e incluso de comida, lo importante es salir a celebrarlo a pie de calle. Verano es la temporada de festivales de música por excelencia y en Estados Unidos podrás encontrar conciertos durante estas fechas seguro. Uno de los conciertos más populares en esta fecha es el “A Capitol Fourth” en Washington D.C. que cuenta con actuaciones de algunos de los artistas musicales más conocidos y galardonados del país como la Orquesta Sinfónica Nacional.

Un concurso muy popular que se celebra todos los años el 4 de julio es el Nathan’s Famous Hot Dog Eating Contest en Coney Island, NY. Es un concurso de comer tantos perritos calientes como puedas en 10 minutos (el campeón del año pasado llegó a 70). Este evento que comenzó hace más de 100 años atrae cada año a unos 3.000 espectadores y es televisado por ESPN, según AGM Education.

La bandera del 4 de julio:

La clave de las celebraciones del 4 de julio es la bandera americana. Si no tienes una, estás perdido y no estás dentro de la fiesta. Normalmente los estadounidenses no pierden la oportunidad de mostrar su patriotismo usando su bandera, por eso el 4 de julio no es menos. Las calles y las casas se llenan de rojo, blanco y azul. Y ya no solo es sacar la bandera, la gente se disfraza o se hace sus propios atuendos para salir vestido con estos colores y celebrar el Día de la Independencia como se merece, informa AGM Education.

Fuegos artificiales de 4 de julio:

Según AGM Education, otro de los imprescindibles estadounidenses para el 4 de julio son los fuegos artificiales. Aquí tienes dos opciones: o los lanzas tú o puedes asistir a los numerosos shows de fuegos artificiales que organizan en las ciudades para que todo el mundo disfrute de ellos. Decidas lo que decidas, incluso hacer ambas cosas, los fuegos artificiales son claves para despedir el Día de la Independencia. La gente comienza a lanzar fuegos artificiales hasta una semana antes de dicho día y las tiendas que los venden sacan a la venta los productos más espectaculares. Uno de los shows más populares es el Macy’s Fourth of July Fireworks en Nueva York con música, conciertos, comida y shows durante todo el día.

Comida americana para el 4 de julio:

Entre desfiles, concursos y fuegos artificiales otra tradición muy típica de Estados Unidos, de acuerdo con AGM Education, es reunir a la familia y hacer una barbacoa ¿Hay algo más americano que una barbacoa con hamburguesas y perritos calientes? Y de postre una tradición del 4 de julio es ¡hacer tu propio helado!

