Labor Day 2020 – Walmart y Target: ¿Están abiertos o cerrados?

¡Feliz Día del Trabajo! Ya sea que pase el día en casa o fuera, es posible que deba abastecerse de algunos artículos de la tienda hoy. Si es así, necesitará saber cuál es el horario de Walmart cerca de usted hoy. Walmart todavía tiene muchos cambios debido al brote del coronavirus, pero las tiendas están abiertas hoy por el Día del Trabajo. Aquí está la información más reciente.

Tenga en cuenta que los horarios y las políticas de cada tienda pueden variar debido a la pandemia. Algunas tiendas pueden estar abiertas por un horario más limitado en ciertas ubicaciones según las regulaciones locales o tener otras políticas establecidas por motivos de seguridad. Es mejor consultar con su tienda local las políticas específicas.

Walmart está abierto para el Día del Trabajo, pero en la mayoría de los casos, el horario de las tiendas sigue siendo limitado. A mediados de marzo, Walmart cambió su horario debido al brote de coronavirus. Según la última actualización de Walmart en su sitio web, estos horarios son extendido en algunas tiendas pero no en todas.

Al 17 de agosto, más de 4,000 de las 4,700 ubicaciones de Walmart ahora están abiertas de 7 a.m. a 10 p.m. todos los días, pero algunas tiendas todavía cierran temprano a las 8:30 p.m. Esto incluye tiendas abiertas las 24 horas, tiendas Walmart y Mercados de barrio.

Además, la mayoría de las farmacias de Walmart ahora están abiertas de 9 a.m. a 7 p.m. De lunes a sábado y de 10 a.m. a 6 p.m. los domingos.

Siempre es mejor comprobar el horario de la tienda más cercana para estar seguro. Para conocer el horario de la tienda más cercana, consulte el buscador de tiendas .

El horario limitado se estableció originalmente para dar a los empleados más tiempo para reabastecer y desinfectar las tiendas. Las tiendas también introdujeron Express Delivery que entrega artículos en menos de dos horas. No todas las tiendas tienen esta opción, pero se está ampliando todo el tiempo.

Para ver los especiales del Día del Trabajo de Walmart, visite su página de inicio aquí .

Un representante de Target confirmó con Heavy que las tiendas Target estarán abiertas el Día del Trabajo durante su horario comercial normal, que puede variar según la ubicación. La tienda a veces cierra por algunos días festivos, pero el Día del Trabajo no es uno de ellos.

Señalaron: “Para encontrar el horario de una tienda, use la función ‘Buscar una tienda’ de Target .com para seleccionar su tienda y ver el horario de la tienda para la próxima semana”.

Para ver el horario de su tienda local, también puede visitar el buscador de tiendas aquí .

Muchas ubicaciones de Walmart ahora también tienen protectores contra estornudos en las cajas, calcomanías en el piso para ayudar a mantener el distanciamiento social y una entrada y salida claramente designadas para el distanciamiento social. El número de personas en la tienda también puede ser limitado. Walmart está limitando las tiendas a solo cinco clientes por cada 1,000 pies cuadrados, que es aproximadamente el 20% de la capacidad de una tienda. Los pasillos están designados para movimiento en un solo sentido y los clientes salen por una puerta diferente por la que entraron.

A partir del 20 de abril, Walmart comenzó a exigir a los asociados que usaran máscaras en el trabajo y, a partir del 20 de julio, todos los compradores debían usar mascarillas también. Esto es para ayudar a darle consistencia, ya que muchas áreas requieren cubrirse el rostro, aunque no todas. Walmart señaló en ese momento:

Si bien ciertamente no somos la primera empresa en requerir cubiertas faciales, sabemos que este es un paso simple que todos pueden tomar por su seguridad y la seguridad de los demás en nuestras instalaciones. Según los CDC, las cubiertas faciales ayudan a disminuir la propagación del COVID-19 y, dado que el virus puede ser transmitido por personas que no tienen síntomas y no saben que están infectadas, es de vital importancia que todas las personas usen una cubierta facial. en público y a distancia social.