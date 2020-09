¿Trump sufrió ataque cerebrovascular?: ¿Qué reveló el médico del Presidente?

El presidente Donald Trump estuvo a la defensiva el martes 1 de septiembre por la mañana, luego de que varios hashtags comenzaran a ser tendencia en Twitter, alegando que el mandatario de 74 años, había sufrido un “episodio cerebral” o una “serie de mini accidentes cerebrovasculares“, lo que habría provocado visitas de emergencia al Centro Médico Walter Reed, en noviembre de 2019 y a principios de este mes.

El libro “Donald Trump vs Estados Unidos”, de próxima publicación, escrito por el corresponsal de la Casa Blanca del New York Times, Michael Schmidt, afirma que en noviembre de 2019, el vicepresidente Mike Pence fue puesto en espera para reemplazar a Trump si el presidente tenía que estar bajo anestesia durante la visita a Walter Reed en 2019, informó el New York Times en una revisión anticipada del libro.

Varios usuarios aprovecharon los informes de Schmidt, así como un tweet anterior en agosto del autor Don Winslow, en el que se afirmó que tres “denunciantes” le dijeron que Trump había sufrido una serie de “mini accidentes cerebrovasculares” durante su presidencia.

POTUS health. WH says Saturday trip to hospital was “routine” & he’s “fine” despite break from past practices. Here is glimpse of Pres Trump and what appears to be WH physician Sean Conley getting into motorcade. Watch. (h/t @WinstonNBC) pic.twitter.com/8ZynFF2ytQ — Kelly O'Donnell (@KellyO) November 17, 2019

Trump calificó los rumores como “noticias falsas” y trató de desviar la preocupación hacia su rival del 2020, el exvicepresidente Joe Biden.

La visita de Trump a la unidad médica Walter Reed en noviembre de 2019 sigue siendo un “misterio profundo”, según el Dr. Sanjay Gupta. Muchos especularon que estaba relacionado con un accidente cerebrovascular o “mini accidente cerebrovascular”.

A mediados de noviembre de 2019, Trump realizó una parada de fin de semana no programada al Centro Médico Walter Reed. La Casa Blanca respondió a las preguntas de la prensa en ese momento diciendo que Trump se había sometido a un trabajo de laboratorio normal y había completado una parte de su examen físico anual, informó CNN.

Sin embargo, la visita irregular generó preguntas sobre la salud de Trump. El médico de la Casa Blanca, Sean Conley, trató de sofocar los rumores en un comunicado en el que insistía en que el presidente no tenía ningún dolor en el pecho ni ningún “problema urgente o grave”, informó el Washington Post.

Conley también especificó que Trump “no se sometió a ninguna evaluación cardíaca o neurológica especializada”, informó el Post.

One of the benefits of making videos that garner 5 million+ views is that you hear from a lot of people, including whistleblowers inside Trump administration. I've received three communications saying that during his term Trump has suffered a "series" of "mini-strokes." WATCH. pic.twitter.com/MHWQR1c2Yk — Don Winslow (@donwinslow) August 1, 2020

Don Winslow, autor de la serie The Cartel y un destacado crítico de Trump, dijo el 1 de agosto que tenía “tres informantes” dentro de la Casa Blanca que decían que Trump había sufrido “mini accidentes cerebrovasculares”, incluido en un tuit un clip ahora infame de Trump arrastrando las palabras “Estados Unidos” en un evento.

Y a principios de agosto, nuevamente se especuló que Trump había hecho otra visita al hospital por un “evento cerebral”, según una foto que muestra a Trump con un aparente hematoma en la mano.

El lunes, Sanjay Gupta de CNN afirmó que la visita al Walter Reed en 2019 había “siempre sido un misterio muy profundo”, siguiendo las afirmaciones del libro de Schmidt.

According to the White House Trump did NOT visit Walter Reed Hospital Saturday. According to Pool reports he is back golfing In VA again today. The photograph that sparked all the speculation because of a bruise on @realDonaldTrump hand is here: pic.twitter.com/iyDsU78fk9 — Brian J. Karem (@BrianKarem) August 2, 2020

“Hay muchas cosas sobre este viaje que nunca han tenido sentido y es un desafío como reportero médico”, dijo Gupta. “Obviamente, las personas tienen derecho a su privacidad y protección contra el intercambio de información médica, pero esto nunca ha tenido sentido”.

Gupta afirmó que la visita no fue anunciada, lo que “nunca sucede”, y que gran parte del personal del Walter Reed no sabía que venía Trump. “Todavía no sabemos de qué se trató todo esto”, dijo.

El libro de Schmidt, según su colega del Times, Maggie Haberman, no afirma en ningún momento que la causa de la visita al Walter Reed de Trump en 2019 fuera una “serie de mini accidentes cerebrovasculares”.

Y así, cuando Trump se conectó el martes por la mañana para negar rotundamente que había experimentado los mini accidentes cerebrovasculares, muchos de esos mensajes en Twitter, incluido Winsow, encontraron la negación extrañamente específica.

“¡Nunca termina!” Trump tuiteó. “Ahora están tratando de decir que su presidente favorito, yo, fui al Centro Médico Walter Reed después de haber sufrido una serie de mini accidentes cerebrovasculares. Nunca le pasó a este candidato: noticias falsas. ¡Quizás se refieran a otro candidato de otro Partido!”, dijo Trump.

On August 1, 2020 I tweet that Donald Trump suffered "a series of mini-strokes" On September 1, 2020 Trump – unprompted – tweets out of the complete blue that he did not suffer "a series of mini-strokes." Nothing to see here. — Don Winslow (@donwinslow) September 1, 2020

Winslow, por su parte aseguró: “No hay nada que ver aquí”, y siguió esa declaración con otro tweet que afirmaba que “más de una docena de agentes del Servicio Secreto están al tanto de la condición médica y los mini accidentes cerebrovasculares de Donald Trump”.

El comediante y locutor de podcast Patrick Monahan citó a Trump en Twitter con una variación de un popular meme de Twitter, diciendo: “Yo ‘no fui al Centro Médico Walter Reed, habiendo sufrido una serie de mini-accidentes cerebrovasculares’ camiseta, etc.”.

El agregado de noticias conservador Drudge Report también sorprendió a muchos en línea el martes por la tarde cuando la historia destacada en su página de inicio mencionó la negación de Trump de los mini accidentes cerebrovasculares y se agregó un video de CNN de principios de este verano que parecía mostrar al presidente arrastrando la pierna derecha mientras caminaba.

Heavy se acercó a la Casa Blanca para obtener comentarios, pero no había recibido respuesta hasta el martes por la tarde.

A solicitud de Trump, Conley emitió un comunicado el martes por la tarde, insistiendo en que Trump no había sufrido ni había sido tratado por un derrame cerebral, informó Axios.



“El presidente Donald J. Trump ha pedido que yo, el Dr. Sean Conley, médico del presidente, aborde los recientes comentarios públicos sobre su salud. Puedo confirmar que el presidente Trump no ha experimentado ni ha sido evaluado por un accidente cerebrovascular, un ataque isquémico transitorio (mini accidente cerebrovascular) o ninguna emergencia cardiovascular aguda, como ha sido reportado erróneamente en la prensa. El presidente sigue sano y no me preocupa su capacidad para mantener el riguroso programa que tiene por delante. Como indiqué en mi último informe, se mantendrá en condiciones para desempeñar las funciones de la Presidencia”.

