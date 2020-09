Siete muertos y más de 200 heridos tras las protestas en Bogotá y otras ciudades de Colombia

Tras el asesinato del abogado Javier Ordoñez a manos de la Policía Nacional de Colombia cuando dos uniformados lo sometieron con una pistola de descargas eléctricas ‘Táser’ hasta provocarle la muerte, desató el reproche y descontento de la ciudadanía colombiana, quien se manifestó durante la noche y madrugada del miércoles. Una ‘guerra’ entre civiles y policías, que ha dejado un saldo de siete víctimas mortales y más de 248 heridos hasta el momento. Tenga en cuenta que las imágenes a continuación pueden ser demasiado fuertes.

Minutos antes de su muerte, el abogado suplicaba a los dos policías que por favor pararan con sus ataques. En la grabación se puede escuchar cuando Ordoñez les dice: “Por favor, ya”, “agente, le ruego”. Hecho ocurrido al occidente de la capital colombiana (Bogotá).

Esto provocó la indignación del pueblo colombiano, que se enfrentó contra la Policía Nacional, protestando frente a los Comandos de Acción Inmediata (CAI), lugares que se encuentran distribuidos en las ciudades para garantizar la protección a la ciudadanía. Los manifestantes les gritaron ‘asesinos, asesinos’ arrojando objetos y piedras en contra de las infraestructuras y los agentes.

Los hechos se salieron de control, ocasionando la muerte de siete personas, varios civiles heridos y 48 CAIs destruidos. “Siete particulares resultaron muertos, cinco en Bogotá y dos en Soacha”, manifestó el subdirector de la Policía, general Gustavo Moreno, en una rueda de prensa con el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo.

Por medio de su cuenta de Twitter, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, hizo un llamado a la calma y lamentó la jornada de violencia.

“Hoy no amanecemos con una sino con tres muertes que lamentar. Se necesita una reforma estructural a la Policía, pero destruir a Bogotá no va a arreglar nada”.

Hoy es un día que duele por donde se le mire. Mis condolencias a familiares y amigos de quienes murieron o están heridos. Destruir a Bogotá no arreglará la Policía. Destruirnos no arreglará nada. Concentrémonos en lograr justicia y reforma estructural a los cuerpos de seguridad. pic.twitter.com/Ge1ylvGR8p

A protestor in Colombia fly kicks a police off a motorcycle after they killed a man. #ColombianLivesMatter pic.twitter.com/ZFVfj1qpKH

— Red Condor Collective (@RedCondors) September 10, 2020