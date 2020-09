Playas de Estados Unidos repletas en ‘Labor Day’

A pesar de que días antes al fin de semana festivo para celebrar el Día del Trabajo, el doctor Anthony Fauci principal experto en enfermedades infecciosas del país y médico de la ‘Casa Blanca’ pidiera la comunidad estadounidense mantener las medidas de bioseguridad para evitar incrementar los casos de coronavirus en el país, su llamado de atención parece fue omitido. Los norteamericanos aprovecharon el día libre y las altas temperaturas para disfrutar en la playa, sin importar el alto impacto que ha causado la pandemia en el país.

Estados Unidos registra seis millones 473 mil casos de contagios y 193 mil muertes, siendo así la nación más afectada del mundo por este virus. Pese a ello, las multitudes salieron a disfrutar de la playa durante el fin de semana de Labor Day, fecha que marca el fin del verano y la llegada del otoño. Las playas más populares de Florida, California y New Jersey reportaron un alto tráfico de personas.

Por medio de fotografías y videos que han circulado a través de las redes sociales, quedó evidenciada la cantidad de personas que sin el respectivo distanciamiento social y sin el respectivo uso de mascarilla salieron a disfrutar sin ningún tipo de preocupación o miedo al coronavirus.

¡Adiós distanciamiento social! 🤯😷 Así lucieron las playas de Estados Unidos durante el fin de semana del Día del Trabajo. Las imágenes son de Santa Mónica, California. #LaborDay pic.twitter.com/xmujBpX6Ni — Vive USA (@Vive_USA) September 7, 2020

California

Una oleada de calor azotó el Estado de California durante el fin de semana alcanzando temperaturas hasta de tres digitios, por ello las playas de los condados de San Diego, Orange y Los Ángeles debieron cerrar después de llenarse al máximo. Los salvavidas afirmaron que había grandes aglomeraciones.

“Las playas estaban llenas de punta a punta”, aseguró el Capitán de los Salvavidas del condado de Orange, Brad Herzog a Gossipvzla.com

Florida

En el Estado de la Florida, también se pudo ver la multitud de las personas bajo las sombrillas para cubrirse del sol. En las playas Fort Lauderdale, Miami Beach, Daytona Beach y Clearwater fue donde se registraron la mayor afluencia de personas, la mayoría sin mascarillas.

Georgia

En las playas de la Isla Tybbe se registraron grandes aglomeraciones durante el fin de semana. Al igual en Atlanta se realizaron varias fiestas durante el fin de semana, incluida la “fiesta más grande del fin de semana de Labor Day”.

🚨Millones de personas abarrotan las playas de Estados Unidos en “Labor Day” hay gran preocupación en las autoridades, por el irrespeto a las reglas de distanciamiento social en muchos de los casos. pic.twitter.com/Jvil7oErQV — Elias Alvarado (@eliasalvaradony) September 7, 2020

Aquí hay un informe de ABC News:

Labor Day weekend could be make-or-break moment in fight against COVID-19Doctors say bars and barbecues pose the greatest risk of transmitting the virus during the holiday weekend. 2020-09-06T01:10:02Z

Y aquí otro de CBS:

Heavy beach crowds expected over Labor Day weekendBeach visitors said they hope the weekend’s festivities don’t lead to another closure. 2020-09-06T01:43:50Z

Las autoridades sanitarias temen que luego de este lunes festivo, los casos de contagios por coronavirus vuelvan a disparase, y los picos en algunos condados vuelvan a incrementarse.

Existe ya varios precedentes que al parecer no lograron servir de ejemplo. Las celebraciones en el Día de los Caídos en el mes de mayo y el Día de la Independía el 4 de julio, fueron los causantes de varios casos de contagios en el país.

Así se vive el Labor Day 2020, en medio de la pandemia e incendios | Un Nuevo Día | TelemundoVideo oficial de Un Nuevo Día. A pesar de los más de 6 millones de casos de COVID-19 en Estados Unidos, los incendios en California y el aumento de la violencia en Nueva York, miles de personas visitaron las playas sin medidas de distanciamiento social, en el fin de semana del Labor Day. Descarga nuestra App: https://telemundo.app.link/8005Db9UP6 YouTube: http://www.youtube.com/unnuevodia Website: http://www.Telemundo.com/UnNuevoDia Facebook: https://www.Facebook.com/UnNuevoDia Twitter: https://twitter.com/#!/UnNuevoDia SUBSCRIBETE: http://bit.ly/UnNuevoDiaYT Un Nuevo Día: Es un programa de entretenimiento que ofrece las últimas noticias y titulares de la farándula, lo que está pasando en la vida de los famosos dentro y fuera de la pantalla. Además de los secretos más íntimos de los artistas, sus camerinos y sus hogares. Telemundo App Telemundo – Capítulos Completos es tu destino digital para disfrutar la programación que te gusta! Mira episodios completos de tus shows favoritos de Telemundo, televisión en vivo y contenido exclusivo al descargar el app Telemundo – Capítulos Completos y entrar con tu cuenta de proveedor de TV. Telemundo Es una empresa de medios de primera categoría, líder en la industria en la producción y distribución de contenido en español de alta calidad a través de múltiples plataformas para hispanos en los Estados Unidos y alrededor del mundo. La cadena ofrece producciones dramáticas originales de Telemundo Studios – el productor #1 de contenido en español de horario estelar – así como contenido alternativo, películas de cine, especiales, noticias y eventos deportivos de primer nivel, alcanzando el 94% de los televidentes hispanos en los Estados Unidos en 210 mercados a través de 17 estaciones propias y 57 afiliadas de TV abierta. Telemundo también es propietaria de WKAQ, una estación de televisión local que sirve Puerto Rico. Telemundo es parte de NBCUniversal Telemundo Enterprises, una división de NBCUniversal, una de las compañías líderes en el mundo de los medios y entretenimiento. NBCUniversal es una subsidiaria de Comcast Corporation. FOLLOW US TWITTER: http://bit.ly/1aKzTGA LIKE US ON FACEBOOK: http://bit.ly/1Bpw7JV #UnNuevoDia #LaborDay #NuevaYork Así se vive el Labor Day 2020, en medio de la pandemia e incendios | Un Nuevo Día | Telemundo http://www.youtube.com/UnNuevoDia 2020-09-07T16:29:47Z

¿Se puede transmitir el Covid-19 en el agua?

Aunque los Centros de Control y Prevención de Enfermedades aseguran que, aunque no hay evidencia alguna de que el virus del Covid-19 se pueda transmitir a las personas a través del agua, si puede suceder una vez las personas salgan del mar para descansar y disfrutar en la arena. Por lo cual se considera el uso de la mascarilla y el respectivo distancia social cuando se esté interactuando fuera del agua con alguien.