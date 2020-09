Michelle Obama da consejos de amor: ¿cuál es la clave?

Michelle Obama no solo ha sobresalido con gran éxito en su trayectoria profesional, sino que su vida matrimonial es un digno ejemplo a seguir. Con casi 30 años al lado del hombre de su vida, el expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, la ex primera dama abrió su corazón y espontáneamente habló en su reciente podcast en la plataforma de Spotify donde dio algunos consejos para tener una vida de casada estable y perenne.

Un paso primordial para que una relación comience con pie derecho, según Michelle es saber escoger a la pareja con la que se ha decidido compartir el resto de la vida, y hay que saberlo seleccionar al igual que cuando se escogen los mejores miembros para formar un grupo poderoso e inquebrantable.

“Porque si estás mirando un equipo, la gente con la que quieres ganar, entonces el número uno quiere que todos en su equipo sean fuertes… Si consideramos el matrimonio como un equipo real, quieres que tu compañero sea un ganador, entonces quieres a LeBron [James]”, aseguró la abogada, quien confesó otro importante secreto, esta vez dirigido a las parejas que hasta ahora están empezando su relación.

https://www.instagram.com/p/CAAv5-sATkR/

“Las parejas jóvenes enfrentan estos desafíos y están listas para darse por vencidas porque creen que están rotas”, afirmó la señora Obama, dejando entrever que no se puede tirar la toalla en el primer obstáculo que se presente.

Y a través de su propia experiencia, la estadounidense, quien celebrará su aniversario de casada número 28 el próximo mes, agregó: “Si eso rompe un matrimonio, entonces Barack y yo hemos estado separados durante todo nuestro matrimonio, pero tenemos un matrimonio muy fuerte”.

https://www.instagram.com/p/CEzXzc_g32K/

“Y si me hubiera rendido, si me hubiera alejado de él, en esos tiempos difíciles, entonces también habría extrañado toda la belleza que estaba allí”, aseguró la autora del libro Becoming.

La ex primera dama estadounidense subrayó que: “No puedes tratar una relación a largo plazo como si fuera Tinder”, y enfatizó que hay que tomarse su tiempo al comenzar una relación y tomar conciencia si realmente esa persona es con la que se quiere compartir el resto de la vida en pareja.

https://www.instagram.com/p/CDd_BMrA0hW/

“No hay una manera mágica de hacer que eso suceda, excepto obtener lo básico para encontrar a alguien, ser honesto acerca de querer estar con él, salir con él seriamente, planear hacer un compromiso, salir con él, ver a dónde va y luego hacer que suceda”, declaró la profesional de 56 años en The Michelle Obama Podcast.

Sigue a AhoraMismo en Instagram