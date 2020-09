Lanzan advertencia sobre el COVID-19 para el otoño: ¿qué puede pasar?

View this post on Instagram

🇹🇷Çin Ulusal Sağlık Komisyonu bilim ve teknoloji merkezi başkanı Zheng Zhongei, 22 Ağustos tarihinde devlet televizyonu CCTV'ye yaptığı açıklamada riskli görevlerde bulunan çalışanlara temmuz ayından bu yana corona virüsü (Covid-19) aşısı yapıldığını açıkladı. 🇺🇲Zheng Zhongei, head of the science and technology center of the National Health Commission, announced to state television CCTV on August 22 that employees on risky duties have been vaccinated with the corona virus (Covid-19) since July.