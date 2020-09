Jeffrey Previte: El CEO de EBI Consulting acusado de maltratar a su perro [VÍDEO]

Jeffrey Previte es un Director Ejecutivo de la ciudad de California, que generó críticas a nivel nacional después de que lo grabaran atacando a su perro de 4 meses.

El 22 de agosto, el hombre de 46 años fue grabado por las cámaras de seguridad de su conjunto residencial de Santa Mónica cuando maltrataba a su perro, Beachy, según las imágenes obtenidas por el Daily Mail.

El conserje de la unidad quien escuchó lo que pasaba desde la recepción presentó una queja ante la administración del edificio, de acuerdo al medio.

El hombre le dijo a Daily Mail que le informó a Jeffrey Previte de sus intenciones de interponer una denuncia.

“Se puso furioso … y luego me colgó”, dijo el portero, quien deseó permanecer bajo el anonimato. “Se disculpó al día siguiente, pero no pensé que fueran unas disculpas sinceras”.

Desde entonces, Jeffrey Previte ha comunicado al Daily Mail que creía que “el conserje lo estaba extorsionando”, diciendo:

Creo que es lamentable que esto haya llegado hasta sus oficinas. Ni siquiera sé exactamente qué decir, lo único que diré es que: [El portero] me llamó la noche en la que se presentó el problema con mi perro, a eso de las nueve de la noche e intentó extorsionarme, y así él no lo reportaría al edificio.

A medida que las imágenes de las cámaras de seguridad comenzaron a circular en internet, muchos recurrieron a las redes sociales de Jeffrey Previte para condenarlo por el abuso y maltrato animal.

Varios usuarios están pidiendo el despido del hombre de su cargo actual en una empresa de consultoría con sede en Los Ángeles.

A continuación, pueden ver algunos de los mensajes:

@EBIConsultancy I hope you take this seriously, report it, and ensure Jeff Previte's dog is safe, ideally with another owner. Previte shouldn't be allowed to own animals!! https://t.co/s9ngw0FFKP — Diane (@DianeNoyes2) September 10, 2020

JEFF PREVITE is a ANIMAL ABUSER. Here’s another animal abuser who thinks it’s completely acceptable to BEAT & CHOKE a 4 month old PUPPY. Pls, RT this and share with everyone. This SOB deserves to be treated EXACTLY the same way he ABUSED this poor puppy. 😡🤬😡🤬 https://t.co/zcGizDFNXU — ToeCutter (@Nefarion) September 10, 2020

Happy this story is in different languages. This event should change the way cases like this should be handled. Laws need to change. We all agree abuse must be punished, and the puppy given to a loving home. Dog is still with him btw. @jeffprevite https://t.co/p3djFl8akd — HAN ZERO (@hanzeroofficial) September 11, 2020

Desde ese entonces, Jeffrey Previte ha decidido desactivar sus cuentas en redes sociales, incluido su perfil de LinkedIn.

El Departamento de Policía de Santa Mónica también anunció el 10 de septiembre vía Twitter que su Unidad de Servicios para Animales está investigando el caso.

PRESS RELEASE: Animal Cruelty Case Update Based on info gathered, SMPD to present case to District Attoney’s Office for consideration of violation 597(a) of the California Penal Code, Malicious Mischief Against an Animal / Animal Cruelty. Details: https://t.co/tqlNlPfF4d — Santa Monica Police (@SantaMonicaPD) September 11, 2020

Esto es lo que necesita saber sobre Jeffrey Previte:

1. El conserje de la unidad afirma que la administración del edificio no tomó su queja en serio, dice Daily Mail

@SantaMonicaPD @peta

SMPD, Please tell me if this animal cruelty act committed by Jeffrey Previte living at Seychelle condominiums in Santa Monica was reported and the status of this case and puppy.https://t.co/1qgCaIyKp6 — CaliforniaGirl (@BubbaElfstrom) September 11, 2020

Según el Daily Mail, el portero dijo que el gerente de Seychelle Condominiums no tomó en serio su petición.

“Mi jefe se rió en mi cara”, afirmó que “Me tomé el día siguiente libre en mi trabajo. Simplemente sentí que debieron de haber llamado, aunque fuera a la policía “.

Desde entonces, un portavoz de los condominios condenó las acciones de Jeffrey Previte en un comunicado al Daily Mail, donde escribió:

La aparente conducta del propietario de la unidad fue incorrecta y completamente inaceptable. La administración del edificio respalda a nuestro empleado y tomamos las medidas correspondientes, que incluyen contactar al control de animales y ordenar al residente que no tenga ningún tipo de contacto con nuestro empleado. Seguimos evaluando otras medidas que se pueden tomar con nuestro abogado.

2. Jeffrey Previte afirmó que sus acciones “no fueron ilegales”, según Daily Mail

Jeffrey le comunicó al medio de comunicación que “no hay nada de ilegal en lo que hice”, aseguró Daily Mail.

Él expresó que le dijo al portero que informara a la gerencia del edificio lo que había pasado, después de que, según él, el conserje intentara extorsionarlo, pidiéndole dinero a cambio de no decir nada.

“Le dije sí necesitas decírselo al edificio, comunícalo al edificio. El administrador del condominio se lo tomó muy en serio. Me parece muy lamentable que estemos hablando sobre esto”.

3. Jeffrey Previte es el director ejecutivo de EBI Consulting

Hey @ebiconsulting fire your CEO, Jeffrey Previte and someone rescue that dog. #saveBeachy — Izzy Owens (@bebeinacorner) September 10, 2020

Jeffrey Previte fue nombrado recientemente el director ejecutivo de EBI Consulting, una firma consultora de gestión de cumplimiento y riesgo ambiental, según información de la empresa, la cual parece haber sido eliminado del sitio web de la misma.

Jeffrey Previte, quien también actúa como vicepresidente de la junta directiva, se unió a la compañía en el año 2000, según el comunicado.

Él fue uno de los pioneros “de un exitoso pacto nacional para la igualdad dentro del negocio de la industria de las telecomunicaciones inalámbricas”, aseguraba el comunicado.

4. Previte es un fanático de la “caza” y amante del aire libre

El Daily Mail informó que Jeffrey Previte es un “ávido cazador y amante de la naturaleza”, citando su página de Facebook, la cual ha sido eliminada.

El medio publicó varias fotos de sus redes sociales que muestran cuando Previte cazaba, incluida una imagen de él junto a un venado muerto.

La foto del año 2011 iba acompañada de un mensaje que decía: “No quise matar a Bambi”.

5. Las imágenes de seguridad muestran a Previte asfixiando y agrediendo al perro

Las imágenes de la cámara de seguridad obtenidas por el Daily Mail muestran al Director Ejecutivo, quien primero tira agresivamente a su perro al suelo.

Luego procede a golpear la cara de Beachy varias veces mientras lo sacude.

El portero le comunicó al medio que Jeffrey Previte estaba “muy enojado” e “incluso golpeó al pobre perro contra la pared”.

Puede ver las imágenes inquietantes de arriba.

“Lee la nota original en Heavy.com escrita por Jordan Houston”