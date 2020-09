Huracán Paulette va hacia Bermudas y tormenta tropical Sally busca tierra en el Golfo de México

La tormenta tropical Paulette se fortaleció como huracán en categoría 1 mientras continúa su paso por el océano atlántico, avanzando hacia el sureste de las Islas Bermudas de acuerdo a los últimos reportes del Centro Nacional de Huracanes (NHC). Paulette se encuentra ahora bajo supervisión y ya se comienzan a sentir fuerte vientos, lluvias intensas y una marejada ciclónica desde este domingo en la tarde.

Los informes del NHC reportaron que la tormenta Paulette se convirtió en huracán tal y como estaba previsto a las 8:00 hora local de hoy y que su centro fue localizado a 390 km/h al sureste de Bermudas. Se espera que en la noche de este domingo o en la mañana del lunes pueda alcanzar a ser un “huracán peligroso” cuando se acerque a las Bermudas. Aunque este fenómeno no se acercará a Estados Unidos, algunas zonas del sureste del país podrán sentir algunos efectos del ciclón durante la próxima semana.

11 AM AST Sunday, September 13 Key Messages for Hurricane #Paulette. https://t.co/j5S6GAiIeF pic.twitter.com/1AGpeMiHMJ — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 13, 2020

Mark Guishard director del Servicio Meteorológico de Bermudas afirmó que Paulette podría generar un impacto directo de huracán categoría 2 sobre este territorio. Por su parte el gobierno de Bermudas emitió una alarma el sábado en la mañana y ha pedido a la población mantenerse atentos y comprar los suministros necesarios ante cualquier emergencia. Asimismo, se han cerrado las escuelas públicas y el Aeropuerto Internacional LF Wade, junto a la capital, Hamilton, está cerrado y se espera que retome operaciones el martes al mediodía.

#HurricanePaulette has now strengthened, winds sustained 85mph and gusts approaching 100mph, large eye to this which gives #Bermuda a better chance to get whole within the eye at probably a cat 2 hurricane! #Paulette #tropics pic.twitter.com/wMHFdCQRwe — WEATHER/ METEO WORLD (@StormchaserUKEU) September 13, 2020

Sally gana fuerza y amenaza el Golfo de México

En cuanto a la tormenta tropical Sally, se acerca desde el sur de la Florida a la costa del Golfo de México. Este sistema de encuentra a 115 millas al oeste de Port Charlotte en la Florida y a 245 millas al sureste de la desembocadura del rio Mississippi. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, prevén que Sally se convierta en huracán este lunes. Esta tormenta ha causado alarmas de huracán en Grand Isle, Luisiana, Ocean Springs, Mississippi y en Nueva Orleans en el lago Pontchartrain y Maurepas.

Por este motivo, John Bel Edwards gobernador de Luisiana declaró el estado de emergencia en Nueva Orleans, ordenando la evacuación de las zonas de Islas Venecianas, el lago Catherine y el Bayou Irlandés, para las 6:00 pm de este domingo.

A Hurricane Warning for #Sally is also in effect for parts of southeastern #Louisiana and southern #Mississippi. Tropical storm force winds are likely to begin there on Monday. https://t.co/wVCrCIjDrB pic.twitter.com/sb0ZDH2FxI — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 13, 2020

‘Sally’ primero pasó como depresión tropical por Miami Dade, tocando tierra en Key Biscayne para luego salir hacia el lado sur de Bahía Biscayne y seguir rumba Kendall y los Everglades con vientos sostenidos de 55 km/h, con ráfagas de 64kms/h. En su paso no causó graves daños materiales, solo algunos árboles caídos e inundaciones.

Según el observatorio estadounidense con sede en Miami, se prevé que ‘Sally’ se convierta en huracán el lunes cuando toque aguas cálidas del Golfo de México.

