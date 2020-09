Estudio COVID-19: Los niños asintomáticos pueden transmitir el coronavirus

View this post on Instagram

🇹🇷Dünya Sağlık Örgütü(WHO) "12 yaş ve üzeri çocuklar maske takmalı, 5 yaş altı çocukların maske takmasına gerek yok.” 🇺🇲World Health Organization (WHO)"Children aged 12 and over should wear masks, children under the age of 5 do not need to wear a mask." . . #corona #coronavirus #virus #türkiye #istanbul #izmir #haber #habervar #news #usa #abd #italy #france #germany #england #russia #covid #covid-19 #ankara #turkey