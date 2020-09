Cheques de estímulo COVID-19: ¿Todavía se puede recibir un cheque de $3,400 o $4000?

Este es el debate que parece prolongarse eternamente: si el Congreso autorizará o no el envío de una segunda ronda de cheques de estímulo del COVID-19 al pueblo estadounidense. Primero llegó la noticia de que los demócratas y los republicanos estaban de acuerdo en general en enviar un segundo grupo de cheques. Sin embargo, estamos a mediados de septiembre y aún no ha sucedido. La pregunta es ¿lo harán?

La respuesta a esa pregunta es que, claro, todavía es posible que ocurra porque, como acabamos de señalar, ambas partes han hecho constar su apoyo a una segunda ronda de cheques. Sin embargo, es mucho menos probable con el tiempo, al menos hasta las elecciones, y este es el motivo.

Ninguna de las partes puede ponerse de acuerdo y las negociaciones se han convertido en guerras de retórica, en las que cada una de las partes trata de ganar puntos políticos contra la otra. Con las elecciones que se avecinan, ninguna de las partes parece querer conceder al otro la victoria política de lograrlo. El presidente Donald Trump se ha alineado retóricamente con una segunda ronda de cheques, pero él mismo no puede aprobarlos porque la Constitución otorga autoridad de financiamiento al Congreso, no al presidente.

Contribuyentes en EEUU afectados por el covid-19 recibirían un segundo cheque de ayuda económicaEl presidente Donald Trump dijo que sí habrá un segundo cheque de estímulo, y dijo que será generoso, pero la aprobación de los fondos depende del Congreso. Según un análisis de American Enterprise Institute, los beneficiados recibirían una suma de 2,170 dólares para cubrir sus gastos y deudas provocadas por la emergencia del coronavirus. Suscríbete:… 2020-06-25T00:55:28Z

Esta es la clave para la posibilidad de una segunda ronda de cheques, al menos pronto. Los republicanos introdujeron lo que llamaron un “proyecto de ley delgado” como un intento de aprobar algunas medidas porque ellos y los demócratas no pueden ponerse de acuerdo sobre el precio de un plan más grande. Sin embargo, los demócratas rápidamente etiquetaron el plan como “demacrado” y lo derribaron.

Y aquí está otro punto: los republicanos no incluyeron cheques de estímulo en ese plan. Por lo tanto, nos alejamos cada vez más de su aprobación. Sin embargo, todavía es posible y, después de las elecciones, la dinámica podría cambiar.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, le dijo a USA Today: “Mientras luchan por compensar este error histórico, los republicanos del Senado parecen estar estancados en otro proyecto de ley que no se acerca a abordar los problemas y no se dirige a ninguna parte… Este proyecto de ley demacrado solo tiene la intención ayudar a los senadores republicanos vulnerables dándoles un voto de ‘marcar la casilla’ para mantener la apariencia de que no son rehenes de su extrema derecha, que no quiere gastar un centavo para ayudar a la gente ”.

“Me gustaría poder decirles que íbamos a recibir otro paquete, pero no se ve tan bien en este momento”, dijo el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, el 11 de septiembre, según Newsweek.

Hay diferentes cantidades que se han propuesto para una segunda ronda de cheques de estímulo. Ambas partes están en general de acuerdo en que los cheques sean de la misma cantidad que la última vez ($1,200). Ambos también están de acuerdo en que esta vez deberían incluirse más dependientes.

La última vez, muchos estudiantes universitarios que son adultos dependientes de los impuestos de sus padres quedaron fuera. Ambas partes han indicado que quieren cambiar eso. Los republicanos darían $3.400 dólares a una familia de cuatro miembros, en un plan que han propuesto. Los demócratas subirían más la cifra.

La compañera de fórmula vicepresidencial de Joe Biden, Kamala Harris, tiene su propio plan ($2,000 al mes) y Mitt Romney y un grupo de otros senadores tienen el suyo ($4,000 para una familia de cuatro). Parece menos probable que se aprueben los planes de compromiso, especialmente en el caso de Harris, que se postula con el boleto Biden-Harris. Es difícil imaginar que el Senado, controlado por los republicanos, quiera darle esa victoria justo antes de las elecciones.

