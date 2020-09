Cheques de estímulo COVID-19: ¿Aprobarán pronto más pagos de $1,200? Pelosi está “optimista”

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dice que esta “optimista” de que los legisladores aprobarán otra ronda de alivios económicos por el coronavirus, antes de las próximas elecciones.

La demócrata de California, expresó el viernes una visión sorprendentemente positiva sobre la posibilidad de una nueva legislación, a pesar del hecho de que el Senado rechazó el “proyecto de ley delgado” o Skinny Bill, propuesto por los republicanos el día anterior, según informaron CNN y Reuters.

“Soy optimista. Creo que deberíamos llegar a un acuerdo”, dijo Pelosi a Wolf Blitzer de CNN, durante The Situation Room. “Eso es lo que todos queremos”.

The White House and Republican Senators need to accept the gravity of the crisis facing American communities and work with Democrats to #FundTheFrontLines. Our state & local heroes need our support so they can keep working to save lives. Pass the #HeroesAct now!

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) September 10, 2020