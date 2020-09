Cheques de estímulo COVID-19: ¿Podría obtener un cheque de $4,000?

Una cantidad que se ha propuesto para una segunda ronda de cheques de estímulo COVID-19 es $4,000. Esa es la cifra para una familia de cuatro miembros y fue propuesta por un grupo de senadores republicanos. ¿Todavía es posible que se pueda obtener el cheque de $4,000?

La respuesta es sí. Todavía es posible, porque la propuesta nunca fue rechazada. Sin embargo, parece menos probable que una segunda ronda de cheques de estímulo del COVID-19 sea aprobada por el Congreso, y si lo hace, es más probable que sea en cantidades más pequeñas: $1,200 por cada persona y $3,400 por una familia de cuatro.

También hay una propuesta de cheques mensuales de $2,000 cada mes, hasta tres meses después de que termine la pandemia, pero esa no es probable que sea apoyada, porque fue propuesta por un grupo de senadores demócratas, incluida la vicepresidenta de Joe Biden, Kamala Harris.

As the COVID-19 pandemic continues to impact communities around the world, we have a responsibility to ensure our recovery from this crisis is sustainable and equitable. #G7Parliament #TogetherOnClimate https://t.co/YJEfY3KJjz — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) September 12, 2020

Una segunda ronda de controles de estímulo, incluida esa cantidad, tendría que pasar por el Senado, controlado por los republicanos, y es difícil imaginar que le entreguen esa victoria con las elecciones que se avecinan (sin mencionar sus preocupaciones sobre el gasto y el déficit).

Para salir del punto muerto de las negociaciones, los republicanos en el Senado presentaron un plan simplificado al que llamaron el “proyecto de ley delgado” o “Skinny Bill”. Sin embargo, el proyecto de ley delgado no incluyó una segunda ronda de cheques de estímulo.

Luego, los demócratas rechazaron el proyecto de ley delgado de todos modos, calificándolo como un “proyecto de ley demacrado” que no hacía lo suficiente para los gobiernos estatales y locales en particular. Y ahí es donde estamos hoy: sin ninguna acción sobre los cheques de estímulo.

Los republicanos culpan a los demócratas por la falta de progreso. “La presidenta de la Cámara se ha negado a sentarse y negociar a menos que aceptemos algo así como un acuerdo de $2.5 billones por adelantado”, dijo el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, en Fox News Sunday. “… no demoremos a los trabajadores estadounidenses y las empresas estadounidenses que necesitan más apoyo”.

The White House and Republican Senators need to accept the gravity of the crisis facing American communities and work with Democrats to #FundTheFrontLines. Our state & local heroes need our support so they can keep working to save lives. Pass the #HeroesAct now! — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) September 10, 2020

Los demócratas por su parte, culpan a los republicanos. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo a USA Today: “Mientras luchan por compensar este error histórico, los republicanos del Senado parecen estar estancados en otro proyecto de ley que no se acerca a abordar los problemas y no va a ninguna parte… Este proyecto de ley demacrado solo tiene la intención de ayudar a los senadores republicanos vulnerables, dándoles un voto para ‘marcar la casilla’ para mantener la apariencia de que no son rehenes de su extrema derecha, que no quiere gastar un centavo para ayudar a la gente”.

Ambas partes se han estancado, porque no pueden ponerse de acuerdo sobre el gasto general en el segundo plan de alivio de estímulo.

Estos son los antecedentes de lo que ha estado sucediendo. Durante meses, los demócratas y republicanos en el Congreso no han podido ponerse de acuerdo sobre un segundo plan de alivio de estímulo del COVID-19. Han estado teniendo negociaciones en curso, pero acercamientos que siguen estallando en guerra de palabras. El presidente Donald Trump tiene constancia de que apoya una segunda ronda de cheques de estímulo, pero la Constitución de los Estados Unidos otorga esa autoridad de gasto al Congreso.

Por lo tanto, el presidente no ha tratado de hacerlos unilateralmente, como la acción que tomó para mejorar las prestaciones por desempleo (que algunos describieron también como acciones ilegales).

Washington Democrats have now blocked two separate proposals to provide hundreds of billions of dollars for safe schools, jobs, and healthcare. They just do not want American families getting more help before the election. Pure cynicism. — Leader McConnell (@senatemajldr) September 12, 2020

El punto de fricción no parece ser un segundo lote de cheques de estímulo. Ambas partes han expresado en repetidas ocasiones su apoyo para lograrlo. Pero están incluidos en el plan más amplio, y ninguna de las partes se está moviendo sobre el costo general, con la ayuda estatal y local emergiendo como un punto de conflicto clave.

Demócratas y republicanos han propuesto sus propios planes, que incluyen cheques de estímulo por $1,200 que generalmente siguen las mismas pautas que la última vez. Es por eso que no es probable que $4,000 sean dados, tal vez. El plan de compromiso no se convirtió en la postura oficial de los republicanos, lo que le daría a una familia de cuatro $600 menos.

Sin embargo, ambos lados, republicanos y demócratas, están de acuerdo, al menos de manera preliminar, en que esta vez se deberían incluir más dependientes. Eso es para solucionar el problema de que algunos adultos dependientes, como los estudiantes universitarios, se quedaron fuera la última vez. Los demócratas endulzarían ese bote un poco más, pero incluso el plan republicano le daría a una familia de cuatro $3,400, que es un aumento con respecto a la última vez.

El plan HEROES de los demócratas le daría a las personas $1,200, no $500, por dependientes, pero lo limitaría a tres hijos, escribió Intelligencer.

Cuando el Líder de la Mayoría del Senado dio a conocer un “proyecto de ley delgado” de alivio específico el 8 de septiembre, no incluía cheques de estímulo en absoluto.

As long as Democratic leaders believe doing nothing & letting things get bad helps them win in November, #COVIDRelief isn’t going to pass before the elections. pic.twitter.com/EvidnhyyUm — Marco Rubio (@marcorubio) September 10, 2020

El jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, se mostró optimista en septiembre de que aún podría realizarse un segundo paquete de alivio de estímulos. Dijo que hay una “oleada de apoyo entre los demócratas y republicanos de base”, según Bloomberg. Pero hasta ahora no ha sucedido, y debido a que los demócratas rechazaron el proyecto de ley flaco/demacrado y los republicanos no incluyeron controles de estímulo en él, de todos modos, parece menos probable debido a las próximas elecciones.

Lo que suceda después de eso podría depender de quién gane. Según Fox Business, Trump instó recientemente al Congreso a “aprobar una nueva ronda de cheques de estímulo de $1,200” utilizando $300 mil millones en “fondos de ayuda para el coronavirus no utilizados”.

La cifra de $4,000 proviene de un grupo de republicanos que la propuso como un compromiso y dijeron que están tratando de centrarse más en las familias. En julio, el grupo de senadores republicanos, incluido Mitt Romney, propuso el plan de compromiso, que daría a las personas cheques de $1,000 y un total de $4,000 para una familia de cuatro. Por lo tanto, ese plan recompensaría a las familias con dinero adicional, pero las personas solteras recibirían menos que la última vez. Los senadores son Bill Cassidy, M.D. (R-LA), Steve Daines (R-MT), Mitt Romney (R-UT) y Marco Rubio (R-FL).

“Mientras el Congreso continúa negociando otra respuesta económica a la pandemia, debemos priorizar la asistencia directa a quienes más la necesitan”, dijo Rubio. “Las familias estadounidenses se encuentran entre las más afectadas y enfrentan desafíos inesperados como educación en el hogar, escasez de cuidado infantil y desempleo. El Congreso debe tomar medidas para ayudar a garantizar que los padres y los niños puedan manejar y recuperarse del impacto de esta crisis, mientras el pueblo estadounidense continúa atravesando estos tiempos inciertos”.

El plan propone que el gobierno:

Desembolse Pagos de Impacto Económico de $1,000 para adultos y niños con SSN en partes iguales, $2,000 si presentan una declaración conjunta. Una familia de cuatro recibiría $4,000.

Incluye la elegibilidad para dependientes adultos, incluidos aquellos con discapacidades o estudiantes universitarios.

Incluye la elegibilidad para ciudadanos estadounidenses casados con ciudadanos extranjeros, pero no incluye la elegibilidad para ciudadanos extranjeros o contribuyentes de ITIN.

Sigue a AhoraMismo en Instagram

Esta es la versión original de Heavy.com