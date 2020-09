¿Los Bancos abren en Labor Day 2020?

Hoy 7 de septiembre se celebra Labor Day en Estados Unidos. Si tienes planes de ir al banco, aquí tenemos la información que necesitas antes de salir de casa durante este fin de semana festivo.

Los bancos generalmente cierran el Día del Trabajo/Labor Day

Según el sitio web del Banco de la Reserva Federal a>, el Día del Trabajo es festivo y, por lo tanto, estará cerrado. Los bancos generalmente siguen el ejemplo del Banco de la Reserva Federal, por lo que la mayoría de los bancos también deberían estar cerrados.

Según Banks.org , los únicos bancos que pueden estar abiertos el Día del Trabajo/Labor Day son las sucursales ubicadas dentro de los principales minoristas, como tiendas de comestibles o ubicaciones de Walmart. Llame a su sucursal local para averiguar si ese es el caso donde vive.

Pero Banks.org informa que todos los bancos principales: Bank of America, Bank of the West, Capital One Bank, Chase Bank, Citibank, Citizens Bank, Comerica Bank, Fifth Third Bank, Goldman Sachs, HSBC Bank, PNC Bank, SunTrust Bank, TD Bank y Wells Fargo: cierran el Día del Trabajo 2020.

El Día del Trabajo es una celebración de los trabajadores estadounidenses

Existen diferentes informes sobre cómo comenzó el Día del Trabajo. Pero según Office Holidays , el secretario del Sindicato Central de Trabajadores Matthew Maguire en la ciudad de Nueva York propuso por primera vez el feriado en 1882. Pero no fue adoptado como feriado nacional oficial hasta 1894 cuando el Congreso declaró oficialmente el primer lunes de septiembre como feriado nacional legal.

Según el sitio web del Departamento de Trabajo , el Día del Trabajo es una “creación del movimiento sindical y se dedica a los logros sociales y económicos de los trabajadores estadounidenses. Constituye un tributo nacional anual a las contribuciones que los trabajadores han hecho a la fuerza, la prosperidad y el bienestar de nuestro país”.

El Día del Trabajo solía celebrarse con grandes desfiles y discursos sobre la “importancia económica y cívica de la festividad”. Pero hoy en día, el Día del Trabajo se observa con más frecuencia con picnics, conciertos, festivales, campamentos y otras actividades al aire libre como una demarcación del verano que se convierte en otoño.

Los expertos advierten sobre la exposición durante el fin de semana del Día del Trabajo

Este año, muchas celebraciones organizadas por pueblos o ciudades se cancelaron debido a que la pandemia de COVID-19 inhibió la seguridad de las reuniones masivas. El alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, advirtió a los residentes que no se reúnan en grupos grandes durante el fin de semana.

“Este no es un fin de semana del Día del Trabajo que estará lleno de celebraciones”, dijo Garcetti al Los Angeles Times . “Necesitas cancelar todos los planes de reuniones”.

“Es posible que podamos volver a subir [los contagios] si la gente no sigue las pautas”, dijo el Dr. Robert Kim-Farley, epidemiólogo médico y experto en enfermedades infecciosas de la Facultad de Salud Pública Fielding de UCLA.

La Dra. Erica Pan, oficial de salud pública estatal interina, dijo: “Lo más seguro para usted es quedarse en casa, pero si elige estar con otras personas, manténgala afuera”.

“Juntos tenemos que pasar el fin de semana del Día del Trabajo, realmente protegiéndonos unos a otros”, dijo la Dra. Deborah Birx, Coordinadora de Respuesta al Coronavirus de la Casa Blanca, en una conferencia de prensa, y agregó: “Por favor, no organice fiestas en las que la gente no tenga máscaras. . El hecho de que sean vecinos no significa que no puedan infectarse “.

“No queremos ver una repetición de los aumentos repentinos que hemos visto después de los fines de semana festivos”, dijo el Dr. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas. “No queremos ver un aumento repentino bajo ninguna circunstancia, pero particularmente a medida que avanzamos hacia el otro lado del Día del Trabajo y entramos en el otoño. Queremos entrar en eso con un comienzo en la dirección correcta. No quiero entrar en eso con otra oleada que tenemos que cambiar de nuevo “.