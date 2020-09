Murió Aaron Grissom: ¿Cómo murió el exconcursante de “Top Chef”?

Aaron Grissom, quien compitió en la temporada 12 de Top Chef, murió en un accidente de motocicleta el martes 8 de septiembre, según informó TMZ. El cocinero tenía 34 años.

La muerte de Grissom fue considerada un accidente, dijo el médico forense del condado de Pierce a The News Tribune. La causa de su muerte se debió a que sufrió “lesiones por fuerza contundente”, a raíz del accidente que, según los informes, tuvo lugar en Chambers Bay, Washington.

El nativo de Washington vivía en Los Ángeles y trabajaba como chef en Bow & Truss de North Hollywood, cuando compitió en la serie de televisión de telerrealidad culinaria de Bravo, en 2014. Fue uno de los 16 concursantes de Top Chef: Boston, pero debido a su naturaleza polémica, fue eliminado al principio de la competencia.

Antes de eso, Grissom se había unido a Guy Fieri en un episodio de su programa de Food Network Diners, Drive-Ins and Dives. Juntos, visitaron y exhibieron Dirty Oscar’s Annex en Tacoma.

Grissom fue arrestado y reseñado bajo sospecha de un delito grave de violencia doméstica en 2014.

El 4 de noviembre de 2014, la novia de Grissom aseguró que él la empujó con tanta fuerza, que sufrió una rodilla durante una discusión en casa. La estrella del reality show fue reseñado a la 1:15 p.m. hora local, bajo sospecha de un delito grave de violencia doméstica, en el área de Los Ángeles, del Valle de San Fernando. El departamento del alguacil informó que el chef fue puesto en libertad después de pagar una fianza de $50.000 dólares.

Grissom probablemente ya había terminado de filmar Top Chef: Boston cuando fue arrestado por cargos de violencia doméstica, según informó Eater LA. Bravo no comentó sobre la situación en ese momento y el programa continuó transmitiéndose con normalidad.

Después de que Grissom fue eliminado en poco tiempo, los espectadores no estaban seguros de si la cadena cortaría su aparición en Last Chance Kitchen, lo que les da a los concursantes eliminados otra oportunidad para recuperar su lugar en la competencia. Bravo transmitió el episodio de Grissom de Last Chance Kitchen, pero fue eliminado en la primera ronda.

