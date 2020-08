(VIDEO): Pelea entre pasajeras de vuelo de American Airlines por mascarillas contra el COVID-19 se hace viral

Una tremenda pelea estalló en un vuelo de American Airlines que cubría la ruta Las Vegas-Charlotte, tal y como lo deja ver un video que se hizo viral, que captó el incidente.

Según Fox News, la pelea ocurrió cuando el vuelo estaba esperando para salir y fue causada por un pasajero que se negó a seguir la política de uso de máscara. Sin embargo, CTV News informó que algunos testigos dijeron que la pelea ocurrió por la asignación de asientos.

El incidente fue capturado en video por Caryn Ross y publicado en Twitter con la leyenda: “Nada como una pelea matutina cuando los ánimos estallaron en el vuelo LAS-CLT de American Airlines hoy… Demasiado para el distanciamiento social”.

El video dura solo 12 segundos, pero muestra a tres mujeres con máscaras peleando en el pasillo, golpeándose y tirándose del cabello. Según el esposo de Ross, Jack Ross, se llamó a la policía y la mujer vestida de rosa fue sacada del avión.

Nothing like a morning Fight Club as tempers flared on @AmericanAir LAS-CLT flight today….So much for social distancing! #AAFightClub @thefatjack pic.twitter.com/NN9lj8enbf

— Caryn Ross (@SuperSassyMama) August 17, 2020