Tiroteo en Portland: hombre baleado en manifestaciones de partidarios de Trump y opositores [VIDEO]

Una persona fue asesinada a tiros en Portland el sábado por la noche cuando una caravana de seguidores del presidente Donald Trump llegaba a la ciudad. La víctima, cuya identidad no ha sido revelada, llevaba un sombrero de un grupo de derecha, así lo informó The New York Times. Un vídeo muestra el fatal tiroteo que quedó grabado desde el otro lado de la calle. La grabación está disponible a continuación, pero debe tener en cuenta que las imágenes pueden resultar perturbadoras para algunos.

El vídeo muestra a un grupo de personas paradas afuera de un estacionamiento. No está claro cuál fue sería el motivo de la balacera, pero se escuchan los disparos en el mismo antes de que el hombre se derrumbe en medio de la calle.

Aquí un vídeo desde un ángulo diferente:

Clearest and closest or enhanced video of the #Portland shooting.. 👀👀 pic.twitter.com/eKs1qp38cm

Según el Times, el hombre que fue asesinado llevaba un sombrero Patriot Prayer, que trata de un grupo de derecha con sede en Portland. Después del tiroteo, otros videos mostraron cuando la policía bloqueaba la calle mientras los paramédicos intentaban salvar a la víctima.

A shooting just occured on 2nd & Morrison St. Witnesses tell me they heard 2 shots, and one victim on the ground. Portland Police said they are seeking one make suspect. #PortlandProtests #PDXProtests #BlackLivesMatter pic.twitter.com/8iCvkgCktF

New A shooting has reportedly taken place in Portland as anarchists clashed with Trump supporters holding a caravan through the city pic.twitter.com/L0cdeoMaMf

La Oficina de Policía de Portland dijo a Times que los oficiales escucharon los disparos alrededor de las 9:00 p.m. y cuando llegaron al lugar, encontraron a la víctima, quien había recibido una herida de bala en el pecho. Agregaron que el hombre murió. No se dio a conocer información sobre el presunto agresor. Heavy se acercó al departamento de policía para obtener más información, pero no recibió una respuesta de inmediato.

El jefe de policía, Chuck Lovell, dijo al medio el domingo por la mañana que “Esta violencia es completamente inaceptable y estamos trabajando para encontrar y detener al agresor o a los responsables”.

Este último tiroteo se produce después de que la ciudad se haya visto sacudida por las protestas durante los últimos tres meses. El sábado, una manifestación pro-Trump con cientos de camiones llevaban a los seguidores de Trump a la ciudad, según el Times. Durante la noche, hubo múltiples enfrentamientos entre los manifestantes de Portland y los opositores quienes se arrojaron objetos unos a otros.

En un video (disponible a continuación), un hombre que está parado en la parte trasera de una camioneta negra apunta y dispara una pistola de paintball a los manifestantes. La camioneta está adornada con una bandera de “Oregon por Trump” y una bandera estadounidense.

Aquí hay algunos videos de eso:

This could become an every day occurance if Biden gets elected. It didn’t have to be this way… #BidenAmericanCarnage #portlandshooting #Portland #PortlandProtesters pic.twitter.com/PqrCjL9WCy

More of the MAGAts in Portland OR, this time shooting people – including an NYT journalist – with a paintball gun as their truck drives off

WhY wOn'T aNyOnE cOnDeMn ThE vIoLeNcE

29 August 2020 PM

[@ByMikeBaker]

pic.twitter.com/4X8DpnsgsW

— T. Greg Doucette (@greg_doucette) August 30, 2020