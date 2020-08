[VIDEO] Terror en California por voraz e imparable “Firenado” (tornado de fuego)

Un voraz incendio registrado en inmediaciones del condado de Los Ángeles, en California, otro en Mosier Creek en el centro de Oregón y los incendios de Pine Gulch y Grizzly Creek, en Colorado, han generado un tornado de fuego desde el 12 de agosto. El incendio en California creció a más de 10,000 acres de tamaño. Aquí puedes ver videos del llamado “firenado” (término en inglés para el terrible fenómeno) y obtener más información a continuación.

Un video compartido por Bill Melugin de Fox Los Ángeles muestra lo terrible de la situación. El reportero escribió en Twitter: “Tornado de fuego. Vientos locos se acaban de levantar. Evacuaciones masivas todos están saliendo de aquí”.

En el video, se aprecia como los vientos aumentan, lo que ayuda a que el fuego crezca, junto con un tornado de fuego que emerge del incendio.

Fire tornado. Insane winds just picked up. Mass evacuations everyone is getting out of here. #LakeFire @FOXLA pic.twitter.com/WNTsqePd5t — Bill Melugin (@BillFOXLA) August 13, 2020

Veronica Miracle, de ABC 7, también grabó un video del “firenado”, que puedes ver a continuación. Ella escribió: “Nunca había visto nada como esto. El #LakeFire avanza rápidamente hacia el lago Hughes. Creó un tornado de fuego en esta colina y está absorbiendo todo lo que hay dentro”.

Miracle tuiteó que se podía escuchar el rugido de las llamas acercándose a donde estaba informando sobre el incendio. Luego compartió un video con un primer plano del tornado de fuego. “Muestra el poder del #LakeFire. Avanza rápido por Pine Canyon Road hacia el lago Hughes”, dijo.

El llamado lago de fuego ya ha crecido a 10,000 acres de tamaño, informó Los Angeles Daily News. El incendio comenzó en la región del lago Hughes alrededor de las 3:30 p.m. y explotó en tamaño. En solo unas pocas horas ya tenía 10,000 acres y 0% de contenido. Aproximadamente 150 casas fueron parte de una evacuación obligatoria para los residentes de Lake Hughes.

Folks on twitter asking me if the fire tornado in San Marcos is real. yes, it's real. Here's #photo of it forming pic.twitter.com/fSy3OD7DJT — Tara Finestone (@tarawallis) May 15, 2014

El Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles advirtió que el incendio había cruzado Pine Canyon Road y se estaba moviendo hacia el noreste, por lo que se tuvieron que realizar evacuaciones adicionales.

El incendio se puede ver en el condado de Los Ángeles y en Venice Beach. La maleza cercana está ayudando a alimentar el crecimiento del fuego. Los equipos estarán trabajando para combatir el fuego día y noche.

Flames are starting to crest the hillside and are moving east toward Lake Hughes in rural LA County. This fire has burned 10,000 acres now. #lakefire @ABC7 pic.twitter.com/WycPxtbPRU — Veronica Miracle (@ABC7Veronica) August 13, 2020

Muchos tornados de fuego han sido captados en video a lo largo de los años

El incendio de Carr en 2018 también creó un tornado de fuego. El tornado de fuego de Carr Fire se generó el 26 de julio de 2018, según compartió Science News for Students.

Un incendio en California en 2014 también tuvo un firenado reportado. También se informó de un “firenado” en 2003, después de que una fábrica de Jim Beam fuera alcanzada por un rayo. El “firenado” se armó luego de que una fábrica de Jim Beam fuera impactada por un rayo y derramara 800,00 galones de bourbon en un lago cercano, informó WCPO.

As night falls, the flames continue to rage at the #LakeFire. The smoke is blackening the sky. @ABC7 pic.twitter.com/OyXYkjb0bm — Veronica Miracle (@ABC7Veronica) August 13, 2020

UCSB Geography informó que un tornado de fuego se crea cuando un fuego “adquiere una vorticidad vertical y forma un remolino, o una columna de aire giratoria orientada verticalmente similar a un tornado”. Los tornados de fuego generalmente son creados por incendios forestales cuando una corriente ascendente caliente, converge con un incendio forestal. Pueden tener unos pocos metros de ancho y de 10 a 50 metros de alto y, por lo general, solo duran unos minutos. Pero algunos pueden contener vientos muy fuertes y, en raras ocasiones, duran hasta 20 minutos.

WeatherNation informó que a veces se crean estos fenómenos cuando los vientos turbulentos se combinan con el aumento de calor y fuego. Un video de firenado, publicado abajo, muestra uno ocurrido en Idaho.

In case you're curious, here's a video about extreme fire behavior on the 2018 Carr Fire in Redding. https://t.co/YruNabIOvl — 🌿Cascadia Fire Season🌿 (@barkflight) August 13, 2020

ABC News informó sobre otro firenado captado en el interior de Australia.

ABC News explicó que cuando el viento a nivel del suelo entra en contacto con el aire caliente ascendente, puede ser impulsado hacia arriba, creando un “firenado”. Es raro que estos tornados de fuego duren más de unos pocos minutos.

