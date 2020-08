Muere Robert Trump a sus 72 años: ¿Cómo murió el hermano de Donald Trump?

Robert Trump murió a los 72 años este 15 de agosto. Él era el hermano menor y único superviviente del presidente Donald Trump con quien mantenía una relación cercana. Eso hace que mucha gente se pregunte cómo murió Robert.

Robert murió en el hospital, donde había estado durante al menos un día, pero hasta ahora se ha ocultado la naturaleza específica de su enfermedad. La Casa Blanca no proporcionó la causa de la muerte de Robert Trump, según The New York Times. USA Today informó que la Casa Blanca anunció el viernes 14 de agosto que Robert Trump” había sido hospitalizado con una enfermedad no revelada”. El presidente lo visitó ese mismo día en el New York-Presbyterian Hospital en Manhattan, según el periódico.

La falta de una causa específica de muerte ha hecho que Twitter se acelere con una especulación sobre si el hermano del presidente podría haber tenido COVID-19 (coronavirus), pero eso no se basa en nada en el registro público. No hay evidencia pública de que lo tuviera. Más bien, la salud de Robert se había estado debilitando durante varios meses y estaba sufriendo una hemorragia en el cerebro, según The New York Times .

Esto es lo que se sabe hasta ahora sobre la salud de Robert: Robert Trump tomó anticoagulantes y “había sufrido hemorragias cerebrales recientes que comenzaron después de una caída reciente”, informó The Times, citando a un amigo de la familia. El Times agregó que la salud de Robert había empeorado desde junio y durante varias semanas estuvo demasiado enfermo para hablar por teléfono.

En junio, The Associated Press reportó que “Robert había estado hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos durante varios días”. La naturaleza de su enfermedad tampoco se reveló entonces, aunque, como ciudadano privado, eso no es sorprendente.

Lo que tienes que saber

El presidente Trump decía que hermano era “su mejor amigo’ y le rindió tributo sin mencionar la causa de la muerte de Robert

En un comunicado, el presidente Trump no reveló la causa de la muerte de su hermano. “Con gran pesar comparto que mi maravilloso hermano, Robert, falleció pacíficamente esta noche”, dijo Trump en el comunicado según AP. “No era solo mi hermano, era mi mejor amigo. Lo extrañaremos mucho, pero nos volveremos a encontrar. Su recuerdo vivirá en mi corazón para siempre. Robert, te amo. Descansa en paz.”

Su causa de muerte se desconoce, pero estuvo enfermo durante varios meses, CNN también informó .

Robert Trump tenía 72 años, lo que lo hacía dos años más joven que el presidente de 74 años. Fue uno de los cinco hijos de Fred C. Trump, descrito en su obituario del New York Times como “uno de los últimos grandes de la ciudad de Nueva York constructores de posguerra”, sino también una figura controvertida debido a sus negocios inmobiliarios.

Robert fue el único hermano sobreviviente que tenía el presidente. Su otro hermano, Fred Trump Jr ., murió en 1981 después de luchar contra el alcoholismo.

ABC News apareció por primera vez la historia del 14 de agosto de que Robert estaba en el hospital de Nueva York. La Casa Blanca luego confirmó la información. ABC lo describió como “muy enfermo”.

Robert Trump trabajo en la organización de Trump y pasó por un delicado divorcio que acaparó los titulares

Según CNN, Robert era “un ex alto ejecutivo de la Organización Trump”. El padre de Robert Trump “le pagó un salario anual de 500.000 dólares” y aprobó muchos de los pagos comerciales de Fred, según The New York Times.

Business Insider informó que Robert estaba jubilado y vivía en Millbrook, Nueva York.

Apoyó la presidencia de su hermano. “Apoyo a Donald al mil por ciento”, dijo Robert una vez a Page Six. “Creo que está haciendo un gran trabajo. Creo que tiene un gran mensaje “.

Page Six informó que Robert estuvo casado con un popular miembro de la alta sociedad llamada Blaine Trump durante 25 años. El matrimonio terminó cuando “se enamoró de su secretaria, Ann Marie Pallan, y le compró una casa de $3.7 millones en Garden City, Nueva York”, informa el sitio. En el momento de su divorcio, vivió con Pallan durante dos años, según New York Magazine .

Town and Country describe cómo Robert vivió una vida discreta después del escándalo, donando dinero a un grupo de rescate de caballos y sirviendo como fideicomisario de una organización sin fines de lucro que se enfoca en las “donaciones navideñas”. Un lugareño le dijo a Town and Country: “No es extravagante. No podría ser más diferente que su hermano, francamente. Ni siquiera sé cómo son de la misma familia”.

Trump tiene cuatro hermanos, de los cuales Robert era el menor, según CNN . El tercer hermano, Fred Trump Jr., luchó contra la adicción al alcohol y murió joven.

Ellos son los hijos de Frederick Christ Trump, que nació en la ciudad de Nueva York en 1905, hijo de inmigrantes alemanes, y Mary McLeod, una inmigrante escocesa, dice el obituario de The Times para el patriarca de Trump, Fred C. Trump.

Según el obituario, los hijos de Trump eran Maryanne Trump Barry (quien se convirtió en juez federal); Elizabeth Trump Grau; Fred Trump Jr., quien murió en 1981; y Donald y Robert. El New York Times ha acusado a Trump y sus hermanos de establecer “una corporación falsa para disfrazar millones de dólares en obsequios de sus padres”, y agregó que “los padres del presidente, Fred y Mary Trump, transfirieron más de mil millones de dólares en riqueza a sus padres”. niños.” Un abogado de Trump calificó los informes del Times de extremadamente inexactos.