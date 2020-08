Melania Trump puso a hablar a todos con este vestido de Valentino: ¿Cuánto cuesta?

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, llamó mucho la atención el jueves por la noche, cuando apareció con un llamativo vestido en color verde lima. Muchos se preguntaron quién diseñó el vestido, y parece haber sido diseñado por Valentino.

El vestido verde lima largo hasta el suelo que lució Melania, llamó la atención de todos cuando apareció del brazo del presidente Donald Trump el jueves, justo antes de que pronunciara su discurso de aceptación del partido republicano para buscar su reelección.

Kate Bennett de CNN dijo que el vestido fue diseñado por Valentino.

El vestido viene en muchos colores, incluido el verde. Aquí está la lista del vestido en Lyst, donde tiene un costo de $2,750.

Según la descripción, el vestido se vio en la pasarela. Se llama “Vestido de crepé plisado con hombros y capa” y tiene una falda de corte A, con un corpiño ajustado.

Algunas personas en Twitter bromearon diciendo que el vestido podría usarse como una pantalla verde, por lo que tal vez el color fue una elección peligrosa.

Su vestido realmente se destacó esta noche.

Cuando pronunció su discurso dos noches antes, Melania vestía una chaqueta militar verde de un tono muy diferente.

Kate Bennett de CNN compartió que parecía ser una chaqueta de Alexander McQueen. La chaqueta también fue usada una vez por Kaia Gerber.

Hunter Schwartz de Yellow Zine, agregó la información útil en Twitter, asegurando que la chaqueta normalmente cuesta $2,450, pero actualmente está a la venta en Far Fetched con un 40% de descuento, con un costo de “solo” $ 1,470.

El atuendo de la primera dama incluía una chaqueta militar y una falda lápiz plisada en la espalda. Los informes decían que llevaba tacones de Christian Louboutin.

Anoche, ella usó un vestido formal de color rosa intenso con detalles de lazo negro, que tambien dio mucho de qué hablar, pero por lo acertada de la elección.

