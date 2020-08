La historia detrás de la novia en Beirut [VIDEO]

Todas las imágenes de la tragedia de Beirut han sido fuertes e impresionantes. Una de las más impactantes fue la de novia que se tomaba sus fotos justo antes de las explosiones que devastaron a dicha ciudad.

La doctora Israa Seblani, estaba vestida de blanco y filmaba un video en el cual iba a ser usado como una manera de recordar su boda en Beirut. Esto fue una boda que planeaban durante más de tres años ya que la pareja ha estado separada durante el tiempo porque los trámites de inmigración de su marido están siendo procesados. Pero todo cambió en segundos cuando una explosión devastó a la ciudad el martes.

El video que grabó el camarógrafo Mahmoud Nakib capturaron el instante en el que dicha explosión pasó por toda la ciudad, matando a alrededor de 135 personas e hiriendo a más de 5,000.

En una entrevista con el canal alemán DW, Seblani contó sus experiencias durante ese momento traumatizante.

“En ese momento, cuando ocurrió la explosión, lo único que pasaba por mi mente fue: ‘Ahora perderé mi vida. Estoy perdiendo a mi marido. No hay más, como solemos decir, un final feliz, un final feliz de la historia de amor’”, dijo Seblani durante la entrevista el jueves por la noche.

