¿Suspensión de negociaciones de estímulo COVID-19 afecta inmigración?: USCIS licencia a 13,400 empleados sin pago

Los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los EE.UU. enviarán a casa con “licencias sin pago” a alrededor de 13,400 empleados a fines de este mes luego de que el Congreso no lograra ponerse de acuerdo sobre el segundo paquete de estímulo para el coronavirus.

La agencia federal, que es responsable de proporcionar ciudadanía, tarjetas de residencia y visas a los inmigrantes, notificó el lunes que dos tercios de sus 20,000 empleados entrarán en licencia sin pago debido a “déficits presupuestarios”, informó USA Today. Las licencias no remuneradas comenzarán el 30 de agosto.

“En los últimos meses, USCIS ha tomado medidas para evitar una crisis fiscal, incluida la limitación del gasto al salario y las actividades de misión crítica”, dijo un portavoz de la agencia al medio. “Sin la intervención del Congreso, USCIS tendrá que tomar medidas drásticas para mantener la solvencia de la agencia”.

Deputy Director for Policy Joseph Edlow issued the following statement on the agency’s fiscal outlook due to the COVID-19 pandemic. @OMBPress and @DHSgov have sent letters in support of our funding proposal. Read more: https://t.co/7l9Bbp707z pic.twitter.com/9KC8oZ36Xb

— USCIS (@USCIS) June 25, 2020