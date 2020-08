¿Quién está distribuyendo hasta $400 adicionales en beneficios de desempleo?: FEMA

El Programa de Asistencia para Salarios Perdidos que anunció el presidente Trump para ayudar a quienes perdieron sus trabajos durante la pandemia de coronavirus, está en funcionamiento, según la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA).

Trump “autorizó a FEMA a gastar hasta $44 mil millones del Fondo de Ayuda para Desastres por pagos de salarios perdidos”, informó FEMA. FEMA ha notado que los requisitos de elegibilidad son diferentes para este programa que para los suplementos anteriores.

El programa de Asistencia para Salarios Perdidos entró en vigencia mientras demócratas y republicanos en el Congreso continúan luchando para llegar a una legislación en la que ambos partidos puedan estar de acuerdo.

Puede leer más sobre los antecedentes del programa de Asistencia para salarios perdidos aquí:

More good news for the Lost Wages Assistance program. @FEMA announced that Montana will be joining Arizona, Colorado, Iowa, Louisiana, Missouri, New Mexico, and Utah in offering expanded unemployment benefits under @POTUS’s Memo.

— Secretary Scalia (@SecGeneScalia) August 18, 2020