Cheques de estímulo COVID-19: ¿Pagos retroactivos de $12,000 ocurrirán? ¿Cuándo?

Joe Biden ha elegido a la senadora Kamala Harris como su compañera de fórmula en las elecciones de noviembre. Ahora, muchos sienten curiosidad por la postura de Harris sobre los cheques de estímulo, una postura sobre la que ha hablado mucho en los últimos meses.

La propuesta de estímulos de Harris enviaría pagos mensuales a millones de estadounidenses e incluso proporcionaría un pago retroactivo por cada mes de la pandemia anterior hasta el presente, que sumaría hasta hoy $12,000.

La Ley de Apoyo Mensual a la Crisis Económica, presentada por Harris y otros dos senadores en mayo, enviaría $2,000 por mes a individuos y $4,000 a parejas casadas que presenten su declaración de impuestos conjuntamente. Asimismo, $2,000 adicionales por hijo, hasta tres hijos.

