Cheques de estímulo COVID-19: ¿Qué hacer si aún no ha recibido su cheque de $1,200 o de $500?

Si aún no ha recibido su primer cheque de estímulo, que fueron aprobados en marzo pasado, hay ciertos pasos que debe seguir para asegurarse de recibir su pago.

El IRS ha enviado millones de cheques, depósitos directos y tarjetas débito prepagas a estadounidenses calificados, pero si no ha recibido la suya, es posible que haya un problema del que no sabe que está causando esos retrasos.

Como señala Forbes, lo primero que debe hacer es asegurarse de ser elegible para recibir un cheque. Según el IRS, los estadounidenses que tienen un ingreso bruto ajustado (AGI) de hasta $75,000 (y las parejas casadas que ganan $150,000) son elegibles para recibir los $1,200 completos. Las personas con dependientes menores de 17 años también califican para $500 adicionales por dependiente.

Para obtener más información sobre si califica para un pago de impacto económico, haga clic aquí.

Si califica para un Pago de impacto económico, el primer paso que debe tomar es usar la pestaña “Obtener mi pago” para verificar el estatus de su pago de estímulo y ver cómo lo recibirá.

Según el sitio web del IRS, si la aplicación “Obtener mi pago” dice que usted recibirá un cheque, entonces su pago puede venir en forma de tarjeta de débito. Esas tarjetas se envían en sobres blancos simples de Money Network Cardholder Services.

¿Qué pasa si no presentó una declaración en 2018 o 2019?

Forbes informa que después de hacer lo anterior, debe solicitar un “seguimiento de pago”. Específicamente, haga eso si su cheque de pago de estímulo se perdió, fue robado o destruido de alguna otra manera.

El portal del medio informa que “… debe realizar esta solicitud [seguimiento de pago] si recibió el Aviso 1444 (un aviso del IRS que enumera cuál debería ser su pago de estímulo) o la herramienta “Get My Payment” del IRS muestra que su pago se emitió pero no lo recibió”.

El 19 de junio, el IRS actualizó su sitio web para compartir que debe solicitar un seguimiento de su pago en las siguientes circunstancias:

– Si han pasado 5 días desde la fecha de depósito programada

– Si han pasado 4 semanas desde que se envió su cheque a una dirección estándar

– Si han pasado 6 semanas desde que se envió por correo y tiene una dirección de reenvío en el archivo de la oficina de correos local

– Si han pasado 9 semanas desde que se envió por correo y tiene una dirección en el extranjero

El IRS añade: “No solicite un seguimiento de pago para determinar si era elegible para un pago, el monto del pago que debería haber recibido o si no ha recibido un Aviso 1444 o una fecha de pago de Get My Payment”.

Para iniciar un seguimiento de pago, llame al 1-800-919-9835. O envíe y complete el Formulario 3911, Declaración del contribuyente con respecto al reembolso (PDF).

El IRS emitirá una respuesta seis semanas después de que se reciba una solicitud de seguimiento de pago.

