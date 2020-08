Cheques de estímulo COVID-19 segunda ronda: ¿Cuál es la actualización del fin de semana?

¿Cuál es la actualización del fin de semana sobre el estado de una segunda ronda de cheques de estímulo?

El Congreso se encuentra actualmente paralizado sobre los detalles de una segunda ronda con ambos lados del pasillo luchando por comprometerse con los parámetros de un proyecto de ley de ayuda económica.

El domingo, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo: “… todos queremos que continúen las negociaciones. El público exige que se tomen medidas al respecto ahora”.

El sábado, la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley de rescate para el Servicio Postal de Estados Unidos, según CNET. Mientras tanto, el medio informa que los republicanos del Senado están trabajando en una nueva propuesta que se ha ganado el título de proyecto de ley “Skinny”.

El plan “Skinny” incluye $10 millones para el Servicio Postal USPS, pero no incluye un segundo cheque de estímulo. También incluye $300 en beneficios de desempleo federales semanales adicionales hasta el 27 de diciembre y dinero para el Programa de Protección de Cheques de Pago.

Tanto la Cámara y el Senado están en las vacaciones de agosto y programados para regresar el 8 de septiembre. Entonces, ¿significa que la perspectiva de un segundo cheque de estímulo está estancada?

Esto es lo que necesita saber:

Ambos lados aprueban una segunda ronda de cheques de estímulo

La razón por la que hay aún esperanzas sobre otro cheque de estímulo es que tanto el Senado como la Cámara, junto con el presidente Donald Trump, han expresado su apoyo a un segundo cheque de estímulo, según CNET.

Steven Mnuchin Gives an Update on Federal Stimulus Negotiations“I can get out 50 million payments out really quickly.” Secretary of the Treasury Steven Mnuchin said about Covid-19 aid negotiations at the White House Driveway. 2020-08-02T14:01:15Z

Y el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, también ha reiterado, una y otra vez, que si se aprueba un proyecto de ley, solo necesitará una semana para comenzar a enviar el primer lote de pagos. Comparativamente, tomó tres semanas enviar los cheques iniciales bajo la Ley CARES.

Sin embargo, según CNET, si bien es posible que republicanos y demócratas continúen negociando los detalles de un paquete de estímulo cuando regresen a las sesiones será “extremadamente improbable”.

El Partido Republicano se centrará en la Convención Nacional, a partir del lunes 24 de agosto, escribe el medio.

“Es más probable que las negociaciones se corran hasta septiembre después de que comience oficialmente la nueva sesión del Congreso. La sesión del Senado se aplaza hasta después del Día del Trabajo, que es el 7 de septiembre ”, escribe CNET.

‘Ninguno de los lados quiere darle una victoria al otro ahora mismo’

El Congreso debe comprometerse a aclarar los detalles de un paquete, pero en palabras de CNBC, “ninguna de las partes quiere darle una victoria a la otra en este momento”.

El fin de semana pasado, el Congreso no cumplió con la fecha límite del 7 de agosto para averiguar los detalles de un paquete de estímulo, y el presidente Trump respondió firmando tres memorandos y una orden ejecutiva que abordan los beneficios de desempleo, préstamos estudiantiles, protecciones contra desalojos y aplazamientos de impuestos sobre la nómina, según CNBC.

A medida que pasa el tiempo, las tensiones entre los estadounidenses están aumentando a un máximo histórico. El domingo, el hashtag #OccupyCongress comenzó a ser tendencia para “mostrar que [la gente] quiere gente nueva refresque el Congreso de los Estados Unidos”, en palabras de AS.com.

El medio continuó: “La idea es que esos funcionarios den un paso al frente y hagan su trabajo y, si no, pueden esperar ser eliminados en las próximas elecciones”.

Este es el original de Heavy.com escrito por S.M. Walsh