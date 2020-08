Cheques de reembolso por intereses de impuestos: ¿Cuándo podrán 14 millones de estadounidenses recibirlos?

El IRS anunció el 18 de agosto que proporcionaría pagos de intereses a las personas que presentaron sus declaraciones de impuestos federales sobre la renta de 2019 antes del 15 de julio de 2020 y esperan, o ya han recibido, un reembolso.

El IRS ha enfrentado muchos desafíos debido a los métodos de documentación anticuados, la infraestructura tecnológica rezagada y los desafíos de trabajar desde casa con información confidencial de las personas. Los pagos de intereses son parte de la respuesta del IRS a las demoras relacionadas con el coronavirus.

Esto es lo que necesita saber:

No se espera que los pagos de intereses sean muy grandes

Due to COVID-19, the tax deadline had a disaster-related postponement. That means #IRS will pay tax refund interest, calculated from 4/15, if an individual filed by the postponed deadline of 7/15. Details: https://t.co/TJCM5OTyYw pic.twitter.com/7l8Wu0KQPc — IRS #COVIDreliefIRS (@IRSnews) August 18, 2020

Se espera que el pago de intereses promedio sea de aproximadamente $18, dijo el IRS en un memorando que anuncia los pagos de reembolso de intereses. Sin embargo, ese promedio se basó en el reembolso de impuestos promedio, que Forbes informó que era de aproximadamente $2,741.

Según el IRS, la tasa de interés entre el 15 de abril y el 30 de junio fue de un 5% de capitalización diaria, y la tasa de interés a partir del 1 de julio fue de un 3% de capitalización diaria.

El IRS dijo que alrededor de 12 millones de personas que recibieron su reembolso a través de depósito directo recibirán los intereses de la misma manera. Se supone que todos los cheques y pagos emitidos deben estar marcados con un “monto INT” para distinguirlos de los reembolsos de declaraciones de impuestos.

Si recibe uno de estos cheques de intereses, es importante que se dé cuenta de que es posible que deba declarar el pago de intereses en su declaración de impuestos federales sobre la renta de 2020; Todos los que reciban $10 o más en intereses deberán completar un Formulario 1099-INT, que el IRS comenzará a enviar por correo en enero de 2021.

Los pagos de intereses se realizan debido a retrasos relacionados con el coronavirus

Backlogged IRS results in long delays for taxpayers https://t.co/sRGCydubm2 pic.twitter.com/rLPMuAeZN0 — Isdaner & Company (@isdanercpas) August 19, 2020

El IRS está emitiendo estos pagos de intereses porque la pandemia de coronavirus provocó lo que se conoce como “aplazamiento relacionado con un desastre” de la fecha límite de presentación. Por ley, el IRS está obligado a pagar intereses cuando se llevan a cabo este tipo de aplazamientos.

Según Forbes, el IRS tenía un 11% de retraso en la emisión de reembolsos de impuestos federales depositados directamente a principios de mayo y todavía casi un 5% el 24 de julio.

Se espera que los cheques de intereses y reembolsos se envíen por separado, dijo el IRS.

Los cheques de intereses no se aplican a las empresas, las que recibieron sus declaraciones de impuestos antes de la fecha límite de presentación original del 15 de abril y las que presentaron sus declaraciones de impuestos después de la fecha límite extendida del 15 de julio, según el IRS.

Para verificar el estado de su reembolso, puede usar la herramienta del IRS ¿Dónde está mi reembolso? que se actualiza una vez cada 24 horas. La herramienta requiere que ingrese su número de seguro social, estado civil y monto exacto del reembolso.

Los problemas existentes dentro del IRS fueron agravados por el coronavirus

Omg! I completely forgot the @IRSnews owes me money it’s been so long since I filed & it still says processing. 🤔 Wth is the hold up https://t.co/vkDNCp1cea — Silky T (@lsilkyth) August 20, 2020

Los pagos de intereses pueden ser una buena noticia para al menos algunos contribuyentes que han estado lidiando con largas demoras asociadas con sus reembolsos de impuestos.

Según el Washington Post, esos retrasos en el IRS se deben en parte a las precauciones contra la pandemia y la inexperiencia en el teletrabajo, así como a décadas de tecnología rezagada y recortes presupuestarios.

El Post brindó una visión sombría de un problema que ha estado contribuyendo a la ineficiencia del IRS: una dependencia excesiva de los documentos en papel:

Una fuerza laboral que clasifica el correo a mano y realiza algunos negocios por fax se ha quedado en medio de la temporada de impuestos con millones de piezas de correspondencia intacta amontonadas en remolques de 53 pies en los centros de procesamiento postal cercanos.

Las transacciones en papel siguen siendo la columna vertebral de las operaciones del IRS. El correo debe abrirse y escanearse. Las devoluciones deben ser ordenadas, codificadas, editadas y numeradas. Los datos devueltos deben ingresarse en computadoras.

Las transacciones válidas deben registrarse en un archivo maestro que data de principios de la década de 1960. Los reembolsos o avisos de saldo adeudado deben enviarse a los contribuyentes. Las declaraciones en papel deben retirarse a los centros de registros federales.

Todo esto es trabajo manual. La mayor parte no se está haciendo

Además, al IRS también se le ha encomendado la tarea de distribuir los pagos de impacto económico, lo que aumenta la carga sobre los empleados y aumenta la confusión entre los estadounidenses.

“Algunos clientes aún no han recibido reembolsos, pero sí recibieron pagos de estímulo”, dijo a CNBC Nayo Carter-Gray, un agente inscrito en 1st Step Accounting. “En medio del cierre del IRS y del teletrabajo, hay una especie de brecha allí”.

IRS where is my money For years I worked myself to the ground I live In a motel room I have 3 kids that live with me now and the Irs does is hold my refund and now my Stimulus check I say the hell to the IRS they play God with people and there money 😡 — Jacob Reyna (@JacobReyna3) April 19, 2020

Muchos estadounidenses se han sentido frustrados y enojados por las largas demoras, así como por las horas de espera por teléfono para comunicarse con alguien del IRS sobre sus declaraciones de impuestos.

I filed at the end of June still nothing. Please, IRS, help us all out that need our refunds. You take every bit of our personal info, but we can’t call a live person to see tell us the hold up is. Update your website, send a tweet, etc. and let us know what the delay is. — Luke Senter (@LukeSenter) August 19, 2020

Incluso la senadora de Minnesota Amy Klobuchar señaló tan recientemente como el 14 de agosto que muchos habitantes de Minnesota que presentaron declaraciones de impuestos en papel aún no han recibido sus reembolsos de impuestos.

Minnesotans who filed paper tax returns reported they haven’t received their refund checks & can’t check the status. Many use tax refunds for critical expenses during this crisis—it's not the time for delays. The MN congressional delegation & I are urging the IRS to address this. — Amy Klobuchar (@amyklobuchar) August 14, 2020

¿Alguna buena noticia? Aquellos que enviaron los cheques del IRS no enfrentarán multas por cheques sin fondos si sus cheques se dejan languidecer en una sala de correo del IRS y nunca se procesan.

“Para brindar un trato justo y equitativo, el IRS está brindando alivio de las multas por cheques sin fondos que la agencia recibió entre el 1 de marzo y el 15 de julio debido a demoras en este procesamiento del IRS. “Sin embargo, es posible que se apliquen intereses y multas”, afirma el sitio web del IRS.

Este es el original de Heavy.com escrito por Talis Shelbourne.