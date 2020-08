Cheques COVID-19, primera ronda: ¿Quiénes los recibirán la semana del 24 de Agosto?

Se agotan las semanas vigentes para enviar los cheques de estímulo económico de la primera ronda, la única oficialmente aprobada por el Congreso y el gobierno hasta el momento.

Si califica para recibir uno y no le ha llegado, obtenga aquí información de quiénes no los han recibido, quiénes pueden esperar los suyos en esta semana de Agosto 24 y qué puede hacer para contactar al IRS para obtener más información sobre su pago.

El envío para esta semana de la primera ronda de cheques de estímulo, sigue paralelo al estancamiento de las negociaciones del congreso para definir un nuevo paquete de estímulo económico.

El periodo de incertidumbre para millones de personas que siguen pendientes de si habrá un segundo cheque de estímulo continúa.

Lamentablemente todas las negociaciones al respecto se encuentran suspendidas, y el Congreso tomó su receso de verano hasta principios de Septiembre. Fueron tantas las discrepancias entre demócratas y republicanos, que no hubo cómo evitar el cese de negociaciones, a pesar de que ambos bandos manifiestan que están dispuestos a regresar para negociar. El principal obstáculo es el costo total de paquete económico. Los demócratas piden una cifra más alta, los republicanos una más baja y no han podido lograr un justo medio para encontrarse.

La semana pasada surgió por parte de los republicanos una nueva tentativa de proyecto más específico y puntual que ha tomando el nombre de plan “Skinny”.

El plan “Skinny” incluye $10 millones para el Servicio Postal USPS, pero no incluye un segundo cheque de estímulo. También incluye $300 en beneficios de desempleo federales semanales adicionales hasta el 27 de diciembre y dinero para el Programa de Protección de Cheques de Pago.

El presidente Donald Trump por su parte firmó cuatro órdenes ejecutivas de carácter económico cuyo alcance legal y viabilidad no están claros.

Fue una medida para contrarrestar la suspensión de negociaciones que afecta muchos temas, PERO dejó por fuera a los cheques de estímulo para la segunda ronda dentro de esas disposiciones. Mientras el congreso no reanude sus sesiones NO HABRÁ segundo cheque de estímulo.

¿Quiénes recibirán sus primeros cheques la semana del 24 de Agosto?

Cada viernes, desde que se inició en Abril la repartición de cheques según su calendario oficial, el IRS empieza la distribución de un nuevo grupo asignado.

El pasado viernes, 21 de agosto, se supone que el Servicio de Rentas Internas (IRS) empezó el envío los cheques de estímulo impresos en papel a los beneficiarios que declaran conjuntamente su renta y que tienen ingresos anuales entre $170,001 y $180,000 dólares.

Los pagos comienzan a recibirse por correo postal a partir de este lunes 24 de agosto.

Conozca el calendario de distribución

La dinámica establecida por el IRS dispuso 20 rondas de pagos que se iniciaron el 24 de abril y se darán hasta el 11 de septiembre como informa La Opinión.

Estos pagos se establecieron por orden ascendente de distribución, comenzando por quienes registran los ingresos más bajos: es decir, $10,000 o menos.

A continuación, la lista preliminar de envíos de cheques impresos según el nivel de ingresos:

• $10,000 o menos: abril 24

• $10,001 – $20,000: mayo 1

• $20,001 – $30,000: mayo 8

• $30,001 – $40,000: mayo 15

• $40,001 – $50,000: mayo 22

• $50,001 – $60,000: mayo 29

• $60,001 – $70,000: junio 5

• $70,001 – $80,000: junio 12

• $80,001 – $90,000: junio 19

• $90,001 – $100,000: junio 26

• $100,001 – $110,000: julio 3

• $110,001 – $120,000: julio 10

• $120,001 – $130,000: julio 17

• $130,001- $140,000: julio 24

• $140,001 – $150,000: julio 31

• $150,001 – $160,000: agosto 7

• $160,001 – $170,000: agosto 14

• $170,001 – $180,000: agosto 21

• $180,001 – $190,000: agosto 28

• $190,001 – $198,000: septiembre 4

• Resto de cheques: 11 de septiembre

Otros métodos de envío de los pagos de impacto

Otro métodos de repartición de la ayuda económica también se iniciaron a mediados de abril con los depósitos directos a millones de cuentas bancarias de beneficiarios que habían suministrado esa información al IRS cuando presentaron sus declaraciones de impuestos.

El IRS también empezó a enviar el pago a unos 4 millones de beneficiarios en forma de tarjeta de débito de impacto económico conocido con EIP card que se prestó a muchas confusiones y fue descartada por cientos de personas que pensaron que era correo basura. Este y el resto de los trámites no han estado exento de inconvenientes.

¿A quiénes el IRS les debe aún su cheque de estímulo de $1,200 cuatro meses después del inicio de envíos bajo ley CARES?

El Servicio de Rentas Internas (IRS) aún no ha ofrecido datos precisos sobre la cantidad de personas a las que aún les debe el cheque de estímulo económico.

Como reporta La Opinión, unos cuatro meses después de iniciado el proceso de distribución dispuesto bajo la ley CARES, millones aún no reciben los pagos.

Los datos de principios de junio suministrados por el IRS indican que se habían enviado más de 159 millones de pagos por un total de $267,000 millones de dólares en un periodo de dos meses.

Una de las causas más generales citadas por la oficina para los retrasos en los trámites es la falta de datos de potenciales beneficiarios por ser de bajos ingresos y no estar obligados a presentar declaraciones de impuestos.

En algunos casos, se trata de personas sin hogar que son muy difíciles de ubicar. En otras instancias, se trata de personas que, también por la situación económica, no tienen acceso a internet o poco contacto con medios de prensa y desconocen sobre el tema y cómo completar los procedimientos.

Los resultados de una investigación divulgados en junio por el Centro de Presupuesto y Prioridades de Política (CBPP) indican que las personas no blancas (como afroamericanos e hispanos) tienen mayor probabilidad de no recibir el cheque de estímulo que distribuye el Servicio de Rentas Internas (IRS) desde abril pasado.

Esa población forma parte de la cifra de 12 millones de estadounidenses con menos posibilidades de no recibir la ayuda aprobada en el Congreso.

Otro reporte de Tax Policy Center de julio arrojó que un 74 % de adultos blancos recibieron el dinero, en comparación con el 69% de adultos negros y el 64 % de hispanos.

Qué hacer si su dinero no ha llegado?

Lo primero que debe tener claro es si es elegible para recibir un pago y aquí puede leer los requisitos de elegibilidad.

Una vez sabe que es elegible, recuerde que el calendario del IRS no aclara ni hace especificaciones sobre retrasos en la llegada del dinero a quienes no los han recibido.

Uno de los retrasos de envío más comunes es el de los cheques retenidos a recipientes de bajos ingresos que no declaran impuestos.

Con el propósito de resolver el problema, la oficina habilitó la herramienta “Non-filers”.

Precisamente, la semana pasada, el IRS empezó a enviar pagos atrasados por dependientes del primer cheque de estímulo a personas que usaron ese servicio antes del 17 de mayo.

Qué puede hacer ante el IRS?

El IRS ha intentado tomar las medidas correctivas para alcanzar a estas poblaciones, pero, todo indica, que los esfuerzos no han sido suficientes.

Sin embargo, en vista de la inminencia de otro paquete de ayuda por coronavirus que incluya pagos directos a individuos y familias, las agencias pertinentes deben asegurarse que cuenta con herramientas más eficientes para ubicar a las poblaciones más vulnerables.

El IRS habilitó la herramienta “Non-filers” para esos fines. Sin embargo, al momento no se tienen datos específicos sobre cuántos potenciales recipientes han logrado completar el procedimiento por internet usando el servicio.

En todo caso también puede llamar al IRS pues esa opción ya está permitida.

Además le atenderán en español. Este es el número: 800-919-9835, presione la opción dos (2) para ser atendido por un representante en español.

Una vez que marque a ese número, habrá un mensaje automatizado para ayudar a responder la mayoría de las preguntas.

Pero si necesita asistencia adicional al final del mensaje tendrá la opción de hablar con un representante telefónico.

Asegúrese de llamar al IRS entre las 7 AM y las 7 PM (Lunes a Viernes)

Situaciones que requieren que, inevitablemente, tome medidas adicionales

Este interesante artículo de El Diario La Prensa da también instrucciones adicionales para saber en qué casos es imprescindible llamar al IRS para hacer un reclamo:

1. Los beneficiarios del cheque que fueron víctimas de robo de identidad deben comunicarse con TAS para ajustar el monto de dinero.

2. Los estadounidenses que no llenaron planillas en 2018 0 2019 y no recibieron una declaración informativa (SSA 1099 o RRB 1099) o beneficios de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) o de Veteranos (VA) deben ingresar sus datos mediante la herramienta “Non-filers” antes del 15 de octubre. En el caso de que no realice el proceso por internet, tendrá que esperar hasta el periodo de impuestos del 2021 para reclamar el pago.

3. Los contribuyentes que enmendaron una declaración de impuestos que incrementa la cantidad del cheque, también deberán reclamar los fondos en la próxima temporada de impuestos.