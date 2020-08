Cheques de estímulo COVID-19: ¿Por qué es tan atractivo el plan de pago retroactivo de Kamala Harris?

Kamala Harris es oficialmente la compañera de fórmula de Joe Biden en las elecciones presidenciales de 2020. Por eso ahora es probable que muchas de sus propuestas y posturas reciban más atención, incluida su propuesta para que el gobierno federal proporcione pagos de estímulo mensuales a individuos y familias hasta que termine la pandemia de coronavirus.

La propuesta del plan de estímulo de la “Ley de Apoyo a la Crisis Económica Mensual” fue presentada en mayo por los senadores Harris, Bernie Sanders y Ed Markey. Según el texto de la ley, la propuesta enviaría $2,000 por mes a individuos y $4,000 a parejas casadas que presenten una declaración conjunta, junto con $2,000 adicionales por hijo, hasta tres hijos.

Cualquier individuo que gane menos de $120,000 sería elegible; los pagos se reducirían por ingresos superiores a $100,000 para individuos o $200,000 para parejas casadas. Este plan enviaría un pago a todos los ciudadanos estadounidenses, incluso a los que no tienen un número de seguro social y a los que no han presentado una declaración de impuestos reciente. A los cobradores de deudas no se les permitiría confiscar este dinero.

Este plan significa que una pareja casada con un ingreso combinado de $200,000 o menos con tres o más hijos recibiría $10,000 al mes.

El plan de estímulo de Harris es notable porque ofrece pagos retroactivos hasta marzo, cuando comenzó la pandemia. Eso significa que una familia de cinco miembros podría recibir un primer pago de más de $50,000 si se aprueba el plan. Un individuo podría recibir más de $12,000 en su primer pago.

Esto es lo que necesita saber:

My bill with @kamalaharris and @berniesanders to give everyone $2,000/month until the end of this crisis (and 3 months after) is retroactive to March. Working families deserve this money. Let’s get that $12,000 into their pockets ASAP, and then keep the money flowing.

— Ed Markey (@EdMarkey) August 4, 2020