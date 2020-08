Cheques COVID-19: ¿El Congreso llegó a un acuerdo sobre paquete de estimulos?

A principios de esta semana, el Congreso se comprometió a cumplir un plazo autoimpuesto: el viernes 7 de agosto, para llegar a un acuerdo sobre los términos del próximo paquete de medidas de estímulo por el COVID-19. Pero, hasta el viernes por la mañana, ambos lados del pasillo aún no podían ponerse de acuerdo sobre los detalles de un proyecto de ley.

Según CNN, una reunión de tres horas se llevó a cabo el jueves por la noche entre altos funcionarios de la administración Trump y líderes demócratas, y “arrojó poco progreso, ya que ambas partes parecían resignarse a la probabilidad de que el Congreso no llegue a un acuerdo de estímulo importante en medio de una crisis económica“.

CNN citó a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, diciendo: “Estamos muy lejos, es muy desafortunado”.

We call upon the White House’s negotiators to join us once again at the negotiating table today to secure a bipartisan agreement to put children, families and workers first. Read my full statement with @SenSchumer here: https://t.co/W2ErIwXEAi

