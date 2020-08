Cheques de estímulo COVID-19: ¿Habrá un segundo cheque de $1,200 o más hasta el 2020?

Si bien los demócratas y republicanos han llegado a un punto muerto en los detalles sobre un nuevo paquete de estímulo, ambos lados del pasillo, (demócratas y republicanos) y la Casa Blanca, han expresado su apoyo a una segunda ronda de cheques. Si la Cámara y el Senado pueden llegar a un acuerdo sobre los detalles de un paquete de ayuda económica, entonces se podría esperar ver otro control de estímulo este año.

Aún está en el aire cuánto tiempo pasará antes de que el cheque llegue a su cuenta. En una entrevista reciente, Ed Mills, analista de políticas de Washington en Raymond James, dijo: “Ninguna de las partes quiere darle una victoria a la otra en este momento”, según CNBC.

Si bien el Congreso parece estar de acuerdo en ciertos aspectos de un plan, como los cheques de estímulo y la ayuda para las pequeñas empresas, no pueden llegar a un acuerdo sobre detalles como las prestaciones extra por desempleo y los préstamos para estudiantes.

The differences between Democrats’ plan to combat the coronavirus & the meager proposals presented by the Trump Administration and Republicans in Congress could not be more stark. #FamiliesFirst pic.twitter.com/ThtsuQOIAX

La propuesta demócrata es la Ley HEROES, que tiene un costo de $3 billones, mientras que la propuesta de los republicanos es la Ley HEALS, con un valor inferior, de $1 billón, y en palabras de AS.com, la brecha ha sido “demasiado grande para salvarla”.

Hace dos fines de semana pasado, el Congreso no cumplió con su fecha límite autoimpuesta del 7 de agosto para allanar una propuesta de estímulo. Luego, el 8 de agosto, el presidente Trump firmó tres memorandos y una orden ejecutiva que abordan los beneficios de desempleo, préstamos estudiantiles, protecciones contra desalojos y aplazamientos de impuestos sobre la nómina, según CNBC.

La propuesta republicana más reciente se presenta en forma de un paquete de alivio del coronavirus “delgado”, que no incluye un nuevo cheque de estímulo. Además, reduciría los beneficios por desempleo a $300 por semana en lugar de $600, y abordaría la ayuda para las pequeñas empresas, incluido el Programa de protección de cheques de pago (PPP). La versión “delgada” cuesta $1 billón y fue propuesta por el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell.

No family in middle America is saying: "Thank goodness the Democrats are blocking cash payments to me, money for my kids’ schools, and money for vaccines until Manhattan millionaires get a tax cut!"

What American families everywhere want is an outcome. pic.twitter.com/wsoLaPKaH5

— Leader McConnell (@senatemajldr) August 13, 2020