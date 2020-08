Cheque de estímulo COVID-19: ¿Es posible que sucedan pagos retroactivos de $50,000? ¿Cómo serían?

Algunas familias estadounidenses recibirán pagos retroactivos de decenas de miles de dólares si el plan de estímulo de la Ley de Apoyo a la Crisis Económica Mensual pasa por el Congreso.

El proyecto de ley fue presentado en mayo por los senadores Kamala Harris, Bernie Sanders y Ed Markey. Propone pagos mensuales recurrentes a los estadounidenses hasta que termine la pandemia de coronavirus, y también promete pagos retroactivos hasta marzo, cuando comenzó la pandemia. Ahora que Harris es la compañera de fórmula de Biden para la presidencia, esta propuesta podría comenzar a cobrar más impulso.

Según el texto de la ley, la propuesta enviaría $2,000 por mes a individuos y $4,000 a parejas casadas que presenten una declaración conjunta, junto con $2,000 adicionales por hijo, hasta tres hijos. Cualquier individuo que gane menos de $120,000 sería elegible; los pagos se reducirían por ingresos superiores a $100,000 para individuos o $200,000 para parejas casadas.

Los pagos se eliminan gradualmente en un 10% de cualquier monto que supere estos límites. Markey confirmó en agosto que la naturaleza retroactiva de este proyecto de ley todavía se aplica, muchos meses después.

El senador tuiteó: “Mi proyecto de ley con @kamalaharris y @berniesanders para dar a todos $2,000 al mes hasta el final de esta crisis (y 3 meses después) es retroactivo a marzo. Las familias trabajadoras merecen este dinero. Pongamos esos $12,000 en sus bolsillos lo antes posible, y luego hagamos que el dinero fluya “.

My bill with @kamalaharris and @berniesanders to give everyone $2,000/month until the end of this crisis (and 3 months after) is retroactive to March. Working families deserve this money. Let’s get that $12,000 into their pockets ASAP, and then keep the money flowing.

Esto significa que una familia de cinco miembros podría recibir un primer pago mensual de más de $50,000 si se aprueba el plan. Una persona podría recibir más de $12,000 en su primer pago si su ingreso anual es inferior a $100,000.

Esto es lo que necesita saber:

Give every person in our country $2000/month for the duration of the pandemic, $2000/month for 3 months after that, and $2000/month retroactive to March.

La Ley de Apoyo Mensual a la Crisis Económica es notable por más razones que la noción de pagos mensuales recurrentes. En particular, proporcionaría estos pagos tanto retroactivamente como en el futuro:

Los estadounidenses elegibles recibirían su monto mensual “retroactivamente”, lo que significa que recibirían $2,000 al mes (o el monto para el que sean elegibles) por cada mes que haya pasado desde que comenzó la pandemia en marzo. No está claro si recibirían esta suma retroactiva en un solo pago global o si se dividiría de alguna manera durante un período de tiempo.

Además, recibirían cheques hasta tres meses después de que la pandemia “termine”. Ninguno de los senadores involucrados en esta propuesta ha aclarado qué factores, económicos o de otro tipo, determinarían el “fin” de la pandemia.

La atmósfera actual en el Congreso no es amigable con la idea de pagos recurrentes mensuales para el pueblo estadounidense. Los legisladores republicanos y demócratas aún no han podido comprometerse con los detalles de la Ley HEALS, y esa propuesta brindaría mucho menos apoyo financiero al pueblo estadounidense. La cifra en dólares para este plan de estímulo se estima en $5,7 billones, informa Forbes; en comparación, la Ley CARES, que ofreció pagos de estímulo y muchas otras formas de alivio económico en marzo, costó alrededor de $2 billones.

Sin embargo, la decisión de Biden de convertir a Harris en su compañero de fórmula significa que este plan podría aprobarse en el Congreso después de noviembre, si Biden gana la presidencia y si el Senado se vuelve mayoritariamente demócrata.

En cuanto a la elegibilidad, aquí está quién sería elegible para el pago más alto: una pareja casada con un ingreso combinado de $200,000 o menos con tres o más hijos recibiría $10,000 al mes, así como el pago retroactivo de $50,000 o más.

No tendrían que tener números de Seguro Social o haber presentado una declaración de impuestos recientemente, ambas estipulaciones que eran requisitos en la primera ronda de pagos de estímulo. Los deudores también tendrían prohibido cobrar parte de este dinero para recibir sus cuentas atrasadas.

.@JoeBiden can unify the American people because he's spent his life fighting for us. And as president, he'll build an America that lives up to our ideals.

I'm honored to join him as our party's nominee for Vice President, and do what it takes to make him our Commander-in-Chief.

— Kamala Harris (@KamalaHarris) August 11, 2020