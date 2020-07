Asesinan a competidora de póker Susie Zhao: policía encontró su cuerpo calcinado en un parque

La policía está investigando la misteriosa muerte de una jugadora de póker competitiva, identificada como Susie Zhao, cuyo cuerpo fue encontrado recientemente en un parque de Michigan.

El cadáver “gravemente quemado” de Zhao, de 33 años, fue hallado justo después de las 8:00 a.m. del 13 de julio, en el estacionamiento de un parque estatal, dijo la policía en un comunicado de prensa.

La policía de White Lake Township emitió un comunicado de prensa el 20 de julio solicitando ayuda del público con la investigación en curso. El comunicado establece que la muerte de Zhao es “misteriosa” y le piden a cualquier persona que haya visto a Zhao entre el 11 y el 13 de julio, que se comunique con el detective teniente Christopher Hild, al 248-698-4404, ext. 2381. El cuerpo de la mujer fue encontrado en el estacionamiento del estado ubicado en Maceday Lake Road y Cross Road, en White Lake Township, que está justo al norte de los suburbios de Detroit.

Please see the attached press release reference an ongoing investigation. Anyone with information, please call Det./Lt. Hild at 248-698-4404 ext. 2381. Thank you. pic.twitter.com/8beDaEjKQ6

La causa de muerte de Zhao aún no se ha proporcionado y WDIV informó que los resultados de la autopsia y toxicología del médico forense del condado de Oakland aún están pendientes. El FBI está ayudando con la investigación.

Zhao era una jugadora de póker profesional que obtuvo $224,671 en ganancias totales de torneos, según la base de datos The Hendon Mob. Ganó dinero en varios eventos principales de la World Series of Póker, incluidos los años 2012, 2015 y 2017.

She was one of the bubbliest and most vivacious opponents I've ever had. She was a very strong player who also liked to have fun at the table. Do you remember her from our Day Five in 2015, @jeffplatt ? I'm heartbroken reading this. RIP Susie Zhao https://t.co/eTdnV07N4q

Sus compañeros jugadores de póker la describieron como una persona vivaz, a la que también le gustaba divertirse jugando póker. Clayton Fletcher escribió: “Ella fue una de las oponentes más burbujeantes y vivaces que he tenido. Era una jugadora muy fuerte a la que también le gustaba divertirse en la mesa… Estoy desconsolado al leer esto. Descansa en paz Susie Zhao”.

Bart Hanson, uno de los amigos de Zhao y un compañero jugador de póker, le dijo a WXYZ: “Ella realmente era [una] excelente jugadora. Una de los mejores en Los Ángeles en el nivel que jugamos en el Commerce Casino,la sala de póker más grande del mundo. Nunca hubiera pensado que alguien [hubiera] querido hacerle algo”.

El jugador de póker Allen Kessler escribió: “Es muy triste escuchar la noticia de que una de mis amigas de póker, Susie Zhao, fue encontrada muerta. Solo 33 años. Tan trágico. Estábamos chateando el otro día en Facebook Messenger sobre cómo hacer frente a la cuarentena. Descansa en paz Susie.

So sad to hear the news that one of my long time poker friends Susie Zhao was found dead.

Only 33 years old. So tragic. We were just chatting the other day on Facebook messenger about coping with the quarantine.

Rest in peace Susie. https://t.co/FTjGT04Xfl

— Allen Kessler (@AllenKessler) July 22, 2020