Segundo cheque COVID-19: fechas clave para recordar [ACTUALIZADO]

El Congreso estará trabajando constantemente para aprobar otro paquete de estímulo económico a los estadounidenses, que incluye un segundo pago de impacto económico para aquellos que califiquen, según CNET.

A partir de ahora, el paquete que hay a la vista es el de la forma de la Ley HEROES, que fue aprobada por la Cámara de Representantes de EE.UU, a mediados de mayo. El proyecto de ley ahora se encuentra en manos del Senado dominado, por los republicanos, quienes inicialmente expresaron su oposición a la legislación propuesta. Sin embargo, en palabras de Forbes, los republicanos han comenzado a “cambiar su tono” en las últimas semanas. Forbes notó, cómo el senador Jim Inhofe dijo que los republicanos ahora “apoyan” un alivio económico adicional.

Entonces, si se aprueba un paquete que incluya una segunda verificación de alivio, ¿cuándo podemos esperar que ese dinero llegue a nuestras cuentas?

A continuación te presentamos una serie de fechas críticas para tener en cuenta cuando se trata de la posibilidad de una segunda ronda de cheques o estímulos del COVID-19.

Contribuyentes en EEUU afectados por el covid-19 recibirían un segundo cheque de ayuda económicaEl presidente Donald Trump dijo que sí habrá un segundo cheque de estímulo, y dijo que será generoso, pero la aprobación de los fondos depende del Congreso. Según un análisis de American Enterprise Institute, los beneficiados recibirían una suma de 2,170 dólares para cubrir sus gastos y deudas provocadas por la emergencia del coronavirus.

20 de julio: termina el receso del Senado

El receso del Senado dura del 3 al 20 de julio.

En palabras de Forbes, el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, ha dicho que las negociaciones sobre el próximo paquete de estímulo probablemente tendrán lugar cuando regrese el Congreso. “Se espera una oleada de actividad, propuestas adicionales y muchos titulares sobre las posiciones de negociación a partir del 20 de julio”, escribió el medio.

7 de agosto: próximo receso del Congreso

El Congreso toma otro receso el 7 de agosto. Esto significa que tienen entre el 20 de julio y el 7 de agosto, poco más de dos semanas, para aprobar un segundo control de estímulo.

El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, dijo que la administración Trump está trabajando junto con el Senado para aprobar otro paquete de alivio de estímulo dentro de ese plazo, según The Wall Street Journal.

¿No te ha llegado aún el cheque de ayuda del gobierno? Esto es lo que puedes hacerUnos 20 millones de estadounidenses siguen esperando la llegada del cheque de estímulo aprobado por el gobierno.

En una entrevista con CNBC, Mnuchin dijo: “Ayer tuve una llamada muy productiva con [el líder de la mayoría del Senado] Mitch McConnell. Tan pronto como regrese el Senado, nos sentaremos de manera bipartidista con los republicanos y los demócratas, y será nuestra prioridad asegurarnos de que entre el 20 de julio y el final del mes que aprobemos la próxima legislación”.

7 de agosto: Cámara y Senado programados para irse de receso por 1 mes

Forbes ha citado el 7 de agosto como la “fecha más importante” a considerar. La Cámara de Representantes y el Senado tienen un receso de un mes a partir del 7 de agosto.

El medio de comunicación escribió: “Si no se aprueba un proyecto de ley antes del 7 de agosto, podría significar que el próximo proyecto de ayuda no se materializará hasta el 8 de septiembre, cuando el Congreso está programado para regresar a Washington; Por supuesto, existe la posibilidad de que si no se aprueba un proyecto de ley, el Congreso podría decidir no aplazar”.

McConnell ya ha dicho que el Senado no trabajará hasta las vacaciones de agosto, según C-span.

8 de septiembre: el Senado de nuevo en sesión

Como señala CNET, si el Congreso no puede llegar a un consenso sobre otro paquete de estímulo antes de su receso de agosto, las negociaciones se reanudarán en septiembre.

Si ambos lados del pasillo pueden llegar a un acuerdo sobre el proyecto de ley y lo firma el presidente Trump, entonces es posible que se envíe un segundo cheque de estímulo antes del 1 de septiembre. Trump ya ha expresado su apoyo a otra ronda de cheques: el 1 de julio le dijo a Fox Business Channel: “Apoyo en realidad números más grandes que los demócratas, pero debe hacerse correctamente”.

Trump agregó: “Quiero que el dinero que llegue a las personas sea más grande para que puedan gastarlo. Quiero que el dinero llegue rápidamente y sin complicaciones”.

Exigen que el Senado apruebe un nuevo paquete de ayuda federal por el coronavirusDecenas de los llamados trabajadores esenciales en Los Ángeles se manifestaron para pedir que se dé luz verde a la Ley de los Héroes. El proyecto, que ya fue aprobado por la Cámara Baja, propone otorgar un apoyo económico de $500 por persona o hasta $1,200 por familia a todos los empleados inmigrantes que quedaron fuera del primer paquete de ayuda federal.

También es posible que menos estadounidenses reciban cheques de esta manera. El 7 de julio, McConnell especificó que si bien respalda la posibilidad de que se den ayudas económicas en forma de pagos, estos cheques podrían dirigirse únicamente a estadounidenses de bajos ingresos.

Forbes citó a McConnell diciendo: “Creo que las personas más afectadas son las que ganan alrededor de $40,000 al año o menos … Muchos de ellos trabajan en la industria hotelera. La industria de la hospitalidad, como todos ustedes saben, acaba de ser [diezmada] —hoteles, restaurantes — y eso podría ser parte de eso”.

Tal como está, la Ley HEROES exige un pago único de $1,200 para las personas mayores de 18 años que ganaron menos de $ 75,000. También proporcionaría $1,200 por dependiente para un máximo de tres dependientes, independientemente de la edad, según Debt.org.

Esta es la versión original de Heavy.com

