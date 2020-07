Arrestan a niñera por asesinato de niño de 2 años que cuidaba: ¿cómo mató a King Hill?

Una niñera de Filadelfia fue acusada por la muerte de un niño de dos años que estaba bajo su cuidado. Según CBS Philly, Tianna Parks, de 24 años, fue arrestada el 20 de julio y acusada del asesinato de King Hill, a quien se vio con vida por última vez el 5 de julio. El medio la voz de Philly, informó que Parks fue acusada de asesinato, poner en peligro el bienestar de un niño, interferencia con la custodia de niños, abuso de cadáveres, declaraciones falsas a la policía, obstrucción de la justicia y manipulación de pruebas. Parks está actualmente detenida sin fianza.

“La muerte de King Hill es una tragedia insoportable que se agrava con las acciones de Tianna Parks”, dijo el fiscal de distrito Larry Krasner en un comunicado, según CBS Philly. “La comunidad y la familia de este precioso bebé merecen saber cómo murió. Se merecen la oportunidad de enterrarlo y llorarlo con dignidad. Este niño merecía mucho más en la vida. Mi oficina continuará trabajando junto a la Policía de Filadelfia y el FBI para buscar justicia por su muerte”.

Homicidios de la Oficina del Fiscal del Distrito

Parks era sospechosa desde el comienzo de la investigación

Babysitter Tianna Parks Charged With Murder Of 2-Year-Old King HillTrang Do reports. 2020-07-20T22:20:05Z

Durante una conferencia de prensa, se afirmó que Parks era sospechosa al principio de la investigación porque las informaciones que dio a los investigadores no tenían sentido.

“Testimonio de testigos, datos telefónicos, registros detallados de llamadas, evidencia en video. El hecho de que ella seguía intentando engañar a nuestros investigadores y llevarnos a una dirección diferente”, dijo el capitán de la policía de Filadelfia Jason Smith, los hizo pensar que ella estaba implicada. “Todas esas inconsistencias en su declaración, todo sumó”.

La policía también dijo que “prácticamente todo” lo que dijo Parks, fue disputado por pruebas de video y teléfono celular.

La policía dijo que si bien están seguros de que Parks mató al niño, hay muchas cosas que aún no saben, como dónde Parks pudo haber eliminado su cuerpo.

“En este momento no tenemos la manera en que se dio la muerte de King Hill, no sabemos la fecha de su muerte, no sabemos la ubicación de su muerte, ni sabemos dónde arrojó la Sra. Parks su cuerpo”, dijo Anthony Voci, jefe de la Unidad de . “Pero sabemos, con base en la evidencia que tenemos, que de hecho fue asesinado por la Sra. Parks”.

Una cosa que la policía cree es que Hill estaba muerto antes de que fuera reportado como desaparecido.

“Sabemos sin lugar a dudas que King Hill había fallecido antes de que se notificara a la policía”, dijo el teniente Harold Lloyd de la Unidad de Víctimas Especiales durante conferencia de prensa.

Parks era amiga del padrastro de Hill, Marvin Reese, y en ocasiones lo ayudó a cuidar al niño, informó ABC. Reese le dijo a la policía que dejó a Hill con Parks dos semanas antes de que fuera reportado como desaparecido. La madre del niño, Amber Hill, dijo que asumió que cuando Parks no le devolvió el niño a Hill, él estaba con Reese. Reese dijo que Parks le dijo que ella había devuelto a Hill a su madre el 7 de julio. Se informó que desapareció el 8 de julio.

Tianna Parks Babysitter Of 2-Year-Old King Hill Arrested In Connection To His Murder, Philadelphia PTrang Do reports. 2020-07-20T16:24:54Z

La abuela de Hill, Kimberly Hill, dijo a Action News que el niño había estado bajo el cuidado de Reese desde finales de mayo y se esperaba que regresara con su madre a tiempo para su cumpleaños, en unas pocas semanas. Dijo que su hija se alarmó cuando Reese le envió un mensaje de texto para confirmar que Parks lo llevó a su casa como ella le había dicho.

“Ella recibe un mensaje de texto que dice: ‘¿Recibiste al bebé?’ Ella lo dejó en el 33 y Diamond. Esa es la primera vez que oímos hablar de esta niñera. No sé quién es esta mujer”, dijo Kimberly Hill.

El Philadelphia Inquirer también informó que Amber Hill dijo que no conocía a Parks.

La policía sigue buscando el cuerpo de Hill.

“Ni siquiera puedo tener su cuerpo, lo que sea que ella le estaba haciendo, ni siquiera puedo tener su cuerpo”. Está arruinando a toda mi familia. Siento que toda esta investigación fue demasiado larga. Creo que deberían haberla encarcelado (antes)”, dijo Amber Hill a CBS Philly.

Sigue a AhoraMismo en Instagram

Según KYW, se desconoce el motivo de Parks para matar a King. También informaron que el FBI y la policía estatal de Pensilvania también están ayudando al Departamento de Policía de Filadelfia a buscar al niño.

Philadelphia Police: Tianna Parks Babysitter Of Missing 2-Year-Old King Hill Arrested In Connection#Potfs4Kids:Philadelphia Police: Tianna Parks Babysitter Of Missing 2-Year-Old King Hill Arrested In Connection #PrissieB Philadelphia Police: Tianna Parks Babysitter Of Missing 2-Year-Old King Hill Arrested In Connection To His Death Babysitter Charged With Murdering King Hill PHILADELPHIA (CBS) — Authorities say the babysitter of 2-year-old King Hill was arrested in connection to his death. The District Attorney’s Office and police confirm 24-year-old Tianna Parks has been charged with murder. Link to the article https://www.amor-ica.com/tv/umbrella/boysngirls/potfshollywoodkanye-west-proves-he-cant-do-nothing-with-out-daddy-he-wants-jz-to-be-his-running-mate-prissieb-2/ Like our Facebook page https://www.facebook.com/potfs4kids/ Link to the full video https://youtu.be/MVC0zj5GDpw donate to http://www.amor-ica.com/tv #potfsTube paypal link https://www.paypal.me.planetofthefakes share on facebook share on twitter share on whatsapp share via email share on linkedin 2020-07-20T18:51:27Z

“El equipo de despliegue rápido de sustracción de menores, así como los perfiladores de su unidad de análisis de comportamiento, están trabajando junto a nosotros, así como los miembros de la policía estatal”, dijo a KYW el Capitán de la Unidad de Víctimas Especiales, Mark Burgmann.

Esta es la versión original de Heavy.com