Murió heroína del COVID-19 tras infectarse: ¿quién era Isabelle Papadimitriou?

Isabelle Papadimitriou, una terapeuta respiratoria de Texas considerada una heroína en la lucha contra el COVID-19, falleció tras contagiarse de la enfermedad, y este martes fue recordada por ser un espíritu compasivo que ayudó a otros a respirar. Así lo manifestaron amigos y familiares en un obituario con el que de paso castigaban a los políticos por la mala respuesta que han dado al virus e instan al público a tomar precauciones por el coronavirus para proteger las vidas de los llamados “héroes de la salud”, en su honor.

“Como cientos y miles de otros, ella todavía debería estar viva hoy”, dice su obituario. “Su muerte inmerecida se debe al descuido de los políticos que continúan cubriendo sus apuestas sobre la vida de los trabajadores de la salud por falta de liderazgo, por negarse a reconocer la gravedad de esta crisis, y por la incapacidad y la falta de voluntad para dar claridad y dirección decisiva sobre cómo minimizar los riesgos del coronavirus”.

El obituario lo dice clara y simplemente: “Su muerte podría haberse evitado”.

“Ahora, todos los años, el 4 de julio, cuando los estadounidenses celebran su independencia y observan los fuegos artificiales con asombro, su familia recordará cómo su resistencia, enraizada en la libertad, chocó perjudicialmente con el derecho inalienable a la vida de Isabelle”, continúa el obituario. “El hijo y la hija de Isabelle están canalizando su dolor y enojo para llevar a casa la gravedad y la realidad del COVID-19, por lo que menos familias se ven obligadas a soportar esta pesadilla. Les piden que honren la vida de Isabelle usando una máscara, permaneciendo con distanciamiento social, lavándose las manos y permaneciendo adentro, tanto como puedan, por usted y por los demás, y especialmente para nuestros héroes de la salud”.

“Algunas personas solo caminan por esta tierra por poco tiempo. Su partida nos recuerda que los ángeles realmente nos están cuidando”, agregó el obituario.

Según CNN, el mensaje fue publicado por la hija de Papadimitriou, Fiana Tulip.

“El 4 de julio, Isabelle Odette Hilton Papadimitriou se unió a su familia celestial y ganó sus alas. Isabelle falleció solo una semana después de luchar contra un caso leve de COVID-19”, se lee en el obituario.

La hija de Papadimitriou también escribió una carta abierta al gobernador de Texas, Greg Abbott, invitándolo al funeral de su madre.

“A pesar de tener una familia amorosa y muchos amigos, murió sola, menos de una semana después de dar positivo por coronavirus. No tenía condiciones de salud subyacentes conocidas. Ella tenía 64 años. Ella murió el 4 de julio, Día de la Independencia”. Tulip escribió.

La carta narra la breve pero fatal lucha de Papadimitriou contra el COVID-19 y en ella la hija le dice a Abbott: “Mi madre probablemente contrajo el virus en el hospital donde trabajaba durante el período en que su Orden Ejecutiva No. GA-18 prohibió a los gobiernos locales implementar su propia seguridad. Medidas, como ordenar el uso de máscaras, para proteger al público y a los trabajadores de la salud de la propagación de COVID-19″.

“Mi madre importaba”, continuó Tulip, quien es especialista en ventas y marketing en Brooklyn, Nueva York.

Papadimitriou fue descrita como un “espíritu compasivo” que “ayudó a otros a respirar” como terapeuta.

Ese rasgo de personalidad la llevó a cambiar de carrera para “pasar sus días ayudando a otros a respirar como terapeuta respiratoria” desde hace unos 30 años.

Ella tuvo dos hijos, Isaac y Fiana. “El impulso mental, el enfoque y el compromiso necesarios para su trabajo en la primera línea fueron admirables. Pero fue su sonrisa contagiosa, su espíritu alegre y su fuerte voluntad lo que la convirtió en un rayo de luz en la vida de todos”, dice el obituario.

Papadimitriou era un amante de los perros, una amante de los libros y una seguidora de la religión ortodoxa griega, quien también era abuela. A ella le gustaba viajar.

“Isabelle era gigante y poderosa en su amabilidad. Ella marcó la diferencia todos los días en la vida de muchas personas”, dice el obituario.

Su página de Facebook dice que “estudió terapia respiratoria registrada en el Presbiteriano de Ciencias de la Salud de Dallas” y “estudió trabajo musical en el Texas Southmost College“.

Sigue a AhoraMismo en Instagram

Dice además que estaba soltera. Su página está llena de fotos de familia.

La familia de Papadimitriou no es la única que usa un obituario para criticar la respuesta que se ha dado al COVID-19 por parte del gobierno.

Mark Urquiza, un hombre de Arizona, quien murió de COVID-19, fue otro. En su obituario contiene una línea inusual en la que su familia llama a políticos “descuidados” por no tomar el virus lo suficientemente en serio.

“Mark, como tantos otros, no debería haber muerto por COVID-19”, dice su obituario. “Su muerte se debe al descuido de los políticos que continúan poniendo en peligro la salud de los cuerpos de color debido a una clara falta de liderazgo, la negativa a reconocer la gravedad de esta crisis y la incapacidad y falta de voluntad para dar una dirección clara y decisiva sobre cómo minimizar riesgo”.

#COVID19TX update: https://t.co/ofycOLqWQZ#Texas reports 1,000+ new #COVID19 fatalities in the last 10 days.

In the last 7 days, (7/21-7/15), Texas averaged:

🔹9,358 new cases per day

🔹10,604 current hospitalizations

🔹118 new fatalities reported per day#HealthyTexas pic.twitter.com/h7Wu8EqrKw

— Texas DSHS (@TexasDSHS) July 21, 2020