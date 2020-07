Cheques de estimulo COVID-19: ¿Por qué es crucial esta semana para un segundo pago? [ACTUALIZACIÓN]

El lunes, el Senado regresará de su receso y comenzará las negociaciones sobre los detalles de un cuarto paquete de estímulo. Tienen hasta su receso de agosto, que comienza el 7 del mes, para elaborar los detalles de un nuevo proyecto de ley que incluya un nuevo y necesario pago de estímulo económico.

Como Forbes informó anteriormente, el Senado ha dicho que no aprobará la Ley HEROES, sino que propondrá su propio paquete de estímulo.

Tanto el Senado como la Cámara deben acordar un proyecto de ley antes del 31 de julio si quieren enviarlo al presidente Trump antes de septiembre, según el medio.

Es probable que se incluya una segunda ronda de cheques de estímulo en la próxima Legislación.

La semana pasada, el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, declaró: “Volveremos a la sesión la próxima semana y en el transcurso de las próximas dos semanas, presentaré en el Senado otro paquete. Estamos buscando otro pago directo”.

El asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, se hizo eco de esos sentimientos, pero especificó que una próxima ronda de pagos probablemente sería inferior a $1,200 y podría emitirse a personas con ingresos más bajos, según Fox Business.

La elegibilidad por ingresos bien podría limitarse a aquellos que ganan $40,000 o menos. El 6 de julio, Forbes citó a McConnell diciendo: “Creo que las personas más afectadas son las que ganan alrededor de $40,000 al año o menos”.

Un límite de ingresos significaría reducir enormemente la cantidad de estadounidenses elegibles para recibir un cheque de estímulo.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, ha rechazado el límite de $40,000, declarando que es arbitrario. Durante una conferencia de prensa del 9 de julio, Pelosi dijo: “No sé de dónde provienen los $40,000. Creo que las familias que ganan más de $40,000 probablemente necesiten ayuda, dependiendo de su situación”.

