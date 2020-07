¿Cuándo vencen los $600 adicionales por beneficios de desempleo del COVID-19?

Muchos estadounidenses dependen del beneficio de desempleo del COVID-19 de $600 dólares semanales que autorizó el gobierno federal para superar la pandemia. Sin embargo, la mala noticia es que ese beneficio está a punto de caducar. La pregunta es ¿cuándo?

Aunque la Ley CARES mencionó que el alivio expiraba el 31 de julio, en realidad el beneficio adicional de desempleo de $600 se acabará en 49 estados, el 25 de julio, según The Washington Post, que agregó que los beneficios vencen en el estado de Nueva York el 26 de julio.

Esto afectará a mucha gente. Según Vox, hasta junio, 33 millones de estadounidenses recibieron beneficios de desempleo.

Cómo funcionó: el Congreso aprobó dar $600 dólares adicionales por semana a las personas que reciben desempleo para superar la pandemia. Eso, además de la cantidad de desempleo que las personas recibían del estado en el que vivieran.

La pregunta ahora es si el Congreso extenderá los beneficios de los $600. Sin embargo, esa medida tendría que pasar por el Senado, controlado por los republicanos. La Cámara, de mayoría demócráta, aprobó una extensión de los beneficios hasta enero de 2021 en su versión del segundo paquete de estímulo. El líder de la mayoría del Senado ha indicado que el debate sobre el segundo paquete de estímulo podría comenzar la tercera semana de julio en el Senado.

“La Ley de Ayuda Económica, Alivio y Seguridad de Coronavirus (CARES) amplió sustancialmente el Seguro de Desempleo (UI) para ayudar a los trabajadores que perdieron empleos como resultado de la pandemia de Covid-19.

Una disposición de la ley creó un beneficio semanal adicional de $600, conocido como la Compensación federal de desempleo pandémico. El monto del pago, $600, fue diseñado para reemplazar el 100 por ciento del salario promedio de los EE.UU. Cuando se combina con los beneficios estatales promedio de IU”, explicó en mayo un documento de trabajo de investigadores de la Universidad de Chicago.

El Partido Republicano y la Casa Blanca han indicado últimamente que podrían estar abiertos a extender el beneficio, pero pueden respaldar una cantidad menor.

La oposición republicana a extender el beneficio de $600 fue una vez bastante firme. La senadora republicana Lindsey Graham de Carolina del Sur, incluso dijo que el beneficio se extendería “sobre nuestros cadáveres”, según Forbes.

Sin embargo, según The Washington Post, los altos funcionarios de la administración de Trump están preparándose para la idea de una extensión de los beneficios.

La preocupación entre algunos republicanos es que el beneficio adicional semanal de $600, hace que sea menos probable que las personas regresen a sus trabajos al proporcionar un incentivo financiero para que se queden en casa. Según The Post, el secretario del Tesoro Steven Mnuchin dijo en televisión que la administración quiere asegurarse de que los beneficios extendidos no excedan el 100% de los salarios pasados de los trabajadores. Sin embargo, eso señaló que la administración podría estar abierta a alguna extensión.

El asesor económico de Trump, Larry Kudlow, indicó que la administración está abierta a “reformas” de desempleo, informó The Post, y agregó que un compromiso que se está revisando, reduciría los $600 adicionales a entre $200 y $400, además de enviar un segundo cheque de estímulo a algunos estadounidenses. Un portavoz de la Casa Blanca le dijo a The Post que el presidente no apoya extender los $600 completos, pero podría estar abierto a menos.

El artículo de la Universidad de Chicago descubrió que “el 68% de los trabajadores desempleados que son elegibles para UI, recibirán beneficios que exceden las ganancias perdidas. La tasa de reemplazo promedio es del 134%, y uno de cada cinco trabajadores desempleados elegibles recibirá beneficios al menos dos veces mayores que sus ganancias perdidas. Por lo tanto, la Ley CARES en realidad proporciona expansión de ingresos en lugar de reemplazo para la mayoría de los trabajadores desempleados”.

“También mostramos que existe una variación considerable en los efectos de la Ley CARES entre ocupaciones y estados, con importantes consecuencias distributivas. Por ejemplo, el trabajador minorista promedio que está despedido puede cobrar el 142% de su salario anterior en UI, mientras que los trabajadores de supermercados no reciben ningún aumento de sueldo automático. Los conserjes que trabajan en negocios que permanecen abiertos no necesariamente reciben ningún pago de riesgo, mientras que los conserjes desempleados que trabajaban en negocios que cerraron, pueden cobrar el 158% de sus salarios anteriores”, agregaron.

El líder de la mayoría, Mitch McConnell, ha predicho que ocurrirá un segundo paquete de estímulos y dijo que “bien podría” incluir pagos de un segundo cheque de estímulo directo a algunos estadounidenses.

Sin embargo, qué forma tomará y si las personas recibirán un segundo cheque de estímulo, y en qué cantidad, todo es incierto. Según Bloomberg, McConnell, republicano, hizo los comentarios en una conferencia de prensa en su estado natal de Kentucky. El sitio de noticias informó que McConnell dijo: “No deberíamos agregar más a la deuda nacional, pero estoy pronosticando que tendremos un paquete de rescate más, que comenzaremos a debatir y discutir la próxima semana”.

Los comentarios de McConnell llegaron el lunes 6 de julio en Kentucky. ¿Podría haber un límite de ingresos más estricto en una segunda verificación de estímulo? McConnell insinuó que tal vez sí, y dijo: “Creo que las personas que han sido más golpeadas son las que ganan alrededor de $40,000”.

