Andrés Manuel López Obrador habla con Noticias Telemundo ¿Qué dijo de Donald Trump?

Aunque #LópezObrador no habló sobre los migrantes mexicanos ni se reunió con ellos durante su visita a #WashingtonDC "por la pandemia, la sana distancia", el presidente asegura que les tiene un "profundo respeto". 🎥 @javiervegau con la entrevista exclusiva y las impresiones de #AMLO sobre su encuentro con #Trump.