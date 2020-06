[VÍDEO] Policía de Buffalo hiere a hombre de 75 años al empujarlo contra el suelo

Un vídeo viral con más de 17 millones de visualizaciones muestra a un policía de Buffalo (New York) empujando a un hombre de 75 años contra el suelo y después caminando hacia él mientras el herido permanece estirado, sangrando de la cabeza.

El Gobernador de New York, Andrew Cuomo, y el alcalde de Buffalo, han escrito mensajes sobre el incidente:

“Este incidente está totalmente injustificado y es absolutamente vergonzoso. He hablado con el alcalde de Buffalo y estamos de acuerdo en que los policías involucrados deberían ser inmediatamente suspendidos mientras esperamos una investigación formal. La policía tiene que aplicar (pero no abusar de) la ley.

El alcalde de Buffalo, Byron W. Brown, también escribió un mensaje:

“Esta noche, después de los altercados entre dos grupos separados de protestantes que participaban en un acto ilegal saltándose el toque de queda, dos policías de Buffalo han noqueado un hombre de 75 años. El hombre está estable, pero sufrió lesiones serias. Estoy profundamente perturbado por el vídeo, así como también lo está el Comisario de Policía Byron Lockwood. Él está dirigiendo una investigación inmediata sobre el asunto y los dos oficiales han sido suspendido sin derecho a paga. Después de días de protestas pacíficas entre yo, líderes policiales y miembros de la comunidad, los hechos de esta noche son lamentables. Espero que continuemos progresando y que trabajemos juntos para acabar con la injusticia racial y la desigualdad en la ciudad de Buffalo. Mis pensamientos están con la víctima esta noche.

El hombre de momento no ha sido identificado. La cadena de televisión WBFO-TV informó: “Hace aproximadamente una hora, oficiales de policía han empujado un hombre en Niagara Square. El canal compartió este vídeo:

Just about an hour ago, police officers shove man in Niagara Square to the ground (WARNING: Graphic). Video from: @MikeDesmondWBFO pic.twitter.com/JBKQLvzfET

Aquí lo podemos ver desde otro ángulo:

Current situation in #Buffalo as police work to enforce the 8 p.m. curfew in Niagara Square. Caution: there is some vulgar language in the video. Tune to @SPECNewsBuffalo for the latest. Video Courtesy: Photojournalist Anthony Nelson pic.twitter.com/nP4AXgQGeR

— Katie Gibas (@KatieGibasTV) June 5, 2020