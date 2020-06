TOP 5: Videos virales del día – Junio 28, 2020

View this post on Instagram

(Doral, Fl): Truck driver Daniel Gonzalez saw an elderly man struggling crossing the street so he stopped traffic, got out and help him across the way. To more people like Daniel! Este camionero en Doral Florida vió que un anciano estaba teniendo dificultad al cruzar la calle así que paró trafico y se salió de su camión para ayudarle a cruzar. Por más gente como Daniel!