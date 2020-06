TOP 5: Videos virales del día – Junio 18, 2020

View this post on Instagram

(Boston, Massachusetts): For months, every week, 15-year-old Jonah Burke has played his bagpipe from the ground for his father who is being treated at Beth Israel Deaconess Medical Center. All the patients have come to look forward to this talented teen’s weekly performances. 🎥: @bidmchealth Por meses cada semana Jonah de 15 años toca su cornamusa para su padre que es paciente en el hospital Beth Israel. Los demás pacientes cada semana también esperan con ansias las presentaciones conmovedoras de este joven!