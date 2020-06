TOP 5: Videos virales del día – Junio 11, 2020

View this post on Instagram

El niño indio #AbhigyaAnand, de 14 años, es un joven astrólogo que en 2019 hizo la predicciones sobre la pandemia de coronavirus, ahora trae otra revelación peor. Resulta que una vez superada la pandemia el astrólogo dijo que entre diciembre 2020 y marzo de 2021 el mundo vivirá una nueva tragedia en la que colaborarán Saturno y Júpiter que provocará hambruna. Por otro lado, través de un hilo en Twitter un periodista ha desmontado lo que dicen ha sido la mentira del niño indio Abhigya Anand sobre sus predicciones. Dijo que todo parece una fake news, pues no hay nada comprobable sobre lo que dice. – – – #Viral #Predicciones #Coronavirus #LaSopaNews #India