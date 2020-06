TOP Novelas-Telemundo/ Al 26 de junio

Telemundo sigue sorprendiendo a todos sus televidentes con sus super series “Cennet” y “100 Días Para Enamorarnos” que debutó en la cadena televisiva el martes 28 de abril. Las tramas de ambos proyectos dramáticos cada día están más cargadas de suspenso, comedia y personajes que dejan boquiabiertos a toda la audiencia.

Además, Telemundo recientemente estrenó la segunda temporada de “Enemigo Íntimo”, la exitosa serie que conquistó a la audiencia de habla hispana en los Estados Unidos con la transmisión de la primera temporada. “Enemigo Íntimo” es transmitida de lunes a viernes a las 10:00 PM, Hora del Este.

“Cennet” es transmitida por Telemundo a las 8:00 PM, Hora del Este. Mientras que “100 Días Para Enamorarnos” es transmitida a las 9:00 PM, Hora del Este.

Cennet

En los episodios de esta semana pudimos ver que Selim y Cennet sufrieron un secuestro por parte de Melisa que no acepta que ellos estén destinados a estar juntos tras Selim haberse enterado que Melisa había mentido para casarse con él.

En su desquiciado estado mental, Melisa golpeó a Selim y lo esposó para que no pudiera salvar a Cennet de lo que tenía preparado para ella. Además, evidentemente afectada prendió fuego en una habitación junto a Cennet para que ninguna de las dos pudiese vivir para disfrutar de una relación amorosa con el apuesto joven Selim.

Sin embargo, el padre de Cennet y Arzu pudieron llegar a tiempo al lugar en donde tenían secuestrada a Cennet y Selim, y pudieron salvar a las jóvenes para que escaparan de la habitación en donde se encontraban encerradas con fuego por todos lados.

En su intento de salvar a Melisa de que pase toda una vida en la cárcel por todo lo que hizo, Arzu le rogó a Cennet que no presentara cargos en contra de Melisa para que no sea arrestada por todo lo que cometió. Mostrando su faceta más noble, Cennet decidió no presentar cargos en contra de Melisa por todo lo que hizo y alegó que todo lo que sucedió fue un accidente.

https://www.instagram.com/p/CB4Gb9RICjc/

100 Días Para Enamorarnos

En los episodios de esta semana pudimos ver que Constanza se está dando una nueva oportunidad en el amor con un apuesto e influyente periodista de Texas, mientras que Plutarco está disfrutando de su romance con la apuesta modelo Gloria.

Además, Alejandra finalmente está viviendo a plenitud su transición a hombre transgénero y se presentó al mundo entero como Alejandro, uno de los momentos más cruciales para todos sus seres queridos que notablemente se vieron afectados sentimentalmente por la familia; pero que en todo momento la han estado apoyando.

Por su parte, Remedios y Emiliano están pasando por un momento muy confuso en la relación que sostienen, esto sumado a que deben brindarle el apoyo al cien por ciento a su hijo en la transición que está empezando a vivir como hombre transgénero.

Mientras que Jimena y Aurora le están jugando una dulce venganza a Luis al hacerle creer que están disfrutando de “juegos sexuales entre ellas”, esto después de que este hombre las engañó al hacerles creer que cada una era la única mujer en su vida.

Enemigo Íntimo

En los episodios de esta semana de estreno de “Enemigo Íntimo” pudimos apreciar que una Roxana Rodiles muy influyente en el negocio del narcotráfico en España pudo sacar a flote el Cartel de las Mil Cumbres tras la muerte de su padre en manos de la justicia mexicana.

Además, “El Berebere” apareció de una manera inesperada y con una sed de venganza en contra de Roxana por todo lo que ha sucedido con el cartel que lideraba su padre, Don Nemesio. Mientras que “La Puma” es la única carnada del maquiavélico “Berebere” para poder reencontrarse con Roxana y poder llegar a un acuerdo sobre quién de los dos debe liderar el negocio del narcotráfico que heredaron de su padre.

Por otra parte, Roxana logró escapar satisfactoriamente de las autoridades españolas con la ayuda de sus hombres de confianza, y se entregará próximamente a la justicia mexicana para poder manejar su negocio del narcotráfico desde la cárcel de Las Dunas. “El Berebere” se debate entre la vida y la muerte mientras se encuentra atrapado en un búnker en su rancho en México mientras intentaba escapar de Alejandro Ferrer y de las autoridades mexicanas.

LEE TAMBIÉN: Guerreros 2020: Conoce a sus participantes (+ESTRENO)

LEE TAMBIÉN: Chiquis Rivera posa muy candente en las redes: ¿A quién se lo dedica?