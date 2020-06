ELENCO – Enemigo Íntimo 2: Conoce a los actores y sus personajes

La segunda temporada de “Enemigo Íntimo” se estrena hoy, lunes 22 de junio, por la cadena televisiva Telemundo. El proyecto dramático protagonizado por Fernanda Castillo y Raúl Méndez, se transmite a las 10:00 PM, Hora del Este. Roxana Rodiles y Alejandro Ferrer iniciarán un duelo a muerte en esta nueva temporada en donde se disputarán el poder y orden.

Grabada en México y España, esta nueva temporada empieza con un salto en el tiempo de dos años. Roxana (Castillo), quien ya no puede esconderse bajo el alias de ‘El Profesor’, luchará para restablecer el cartel Mil Cumbres y crecer su imperio, pero Alejandro (Méndez), comandante de la Unidad Antidrogas, no estará dispuesto a dejarla ahora que conoce que el “Profesor” y su hermana desaparecida son la misma persona. Estos conflictos entre bandos opuestos desatarán una guerra de venganza entre dos hermanos de sangre ahora convertidos en peores enemigos.

Conoce a los actores y personajes de la segunda temporada de “Enemigo Íntimo”

ROXANA RODILES – Fernanda Castillo

Su inteligencia y capacidad para los negocios serán las características predominantes de Roxana. Sobrevive a los ataques de sus enemigos y reconstruye su imperio ingeniosamente, pero la lucha con su hermano no será un tema fácil para Roxana. Cada decisión en contra de Alejandro supondrá una batalla interna entre sentimientos y razón.

ALEJANDRO FERRER – Raúl Méndez

Alejandro es el Inspector Jefe de la Unidad Antidrogas de la policía Federal. Sigue siendo un hombre amargado y solitario que está obsesionado con su trabajo, sobre todo cuando se trata de capturar al monstruo en el que se ha convertido su hermana. La llegada de Manuel comenzará a generar cambios en su interior. Carmen, su compañera de trabajo se convertirá en aliada incondicional.

MARTÍN USTARIZ – Aitor Luna

El encanto de este español de cuerpo atlético, modales, magnífico sentido del humor y amplia sonrisa es la carta de presentación de Martin, y hace casi imposible imaginar lo que se esconde tras esa cautivadora imagen. A Martín le encanta la adrenalina, tanto que parece adicto al peligro. Roxana, siempre metódica, resulta muy diferente a las mujeres con las que él se involucra. Martín no sabe si esto le gusta o no. Su ambición no tiene límites.

DON JESÚS – Manuel Ojeda

Jesús Pizarro es un hombre sin preparación académica, extrovertido y mujeriego, con un talento innato para los negocios que le ha permitido salir de la pobreza y ganar un pequeño espacio en el mundo narco. El dinero y el poder son muy importantes para él pues, en su opinión, estos miden el éxito de un hombre. Habla de manera franca y algo descarnada. No disimula ante Javier, su hijo, lo poco orgulloso que está de él. La gran debilidad de Don Jesús son las mujeres muy jóvenes y voluptuosas. Karla, su actual compañera, solo tiene 23 años.

CARMEN GOVEA – Irán Castillo

Es policía, hija de un alto oficial. Carmen es la experta en investigación criminal de la unidad Antidrogas que dirige Alejandro. Feminista moderna y apasionada por su oficio, nunca calla lo que piensa y no le gustan los rodeos. Carmen es muy competitiva, no le gusta perder, cree en la igualdad de derechos, la equidad salarial, el derecho a expresarse o vestirse como quiera sin importar que sea mujer. A primera vista, Carmen da la sensación de ser una mujer poco sensible, pero esto es solo una careta que usa para triunfar en un mundo de hombres.

ALICIA GARCÍA – Elyfer Torres

Alicia creció en medio de muchas necesidades y malas compañías. Si hubiera tenido la oportunidad, Alicia hubiera podido estudiar algún oficio o incluso en alguna universidad. A ella le sobra inteligencia y lo sabe. Estar en la cárcel es más difícil de lo que Alicia imaginó. Todas la superan en rudeza. Se siente sola y está llena de miedo, pero no se lo demuestra a nadie. De su vida pasada, extraña a su madre, a quien adora con toda su alma.

ANA CALICIO, LA PUMA – María del Carmen Félix

Cuando la Puma ayudó al Berebere a huir, lo hizo porque creía que estaba ayudando a Roxana, pero estaba equivocada. Trató de escapar, pero el Berebere la atrapó y quiso convencerla de que siguiera con él. Le prometió mucho dinero y lujo. La Puma no aceptó y terminó convirtiéndose en rehén del Berebere. Los dos años que lleva a su lado han sido para la Puma una verdadera pesadilla. El reencuentro con Roxana la llena de fuerza y esperanza.

LUIS RENDÓN, EL BEREBERE – Alejandro Speitzer

Tras el golpe que propinó la policía al cartel Mil Cumbres, el Berebere, con la ayuda de la Puma, logró escapar. El Berebere comenzó a construir su propio cartel, reclutando pistoleros y sacando del camino viejos aliados. Su objetivo: convertirse en el narco más grande del norte de México y acabar con Roxana, a quien culpa de la muerte de Nemesio. Junto con Don Jesús fundó el cártel de los Zopilotes. Se siente muy satisfecho de lo que ha logrado.

DAVID GÓMEZ – Leonardo Daniel

Hace un año el comandante David se retiró de la policía. Tantos años de lucha lo cansaron. Además, su salud comenzó a deteriorarse. Para David, sin embargo, el retiro está muy lejos de ser la situación ideal. No le gusta estar sin hacer nada y odia que lo traten como a un viejo. Aprovecha cada oportunidad que tiene para visitar a Alejandro, a quien sigue considerando su hijo.

LICENCIADA ELISA TORRES – Claudette Maillé

Elisa es una mujer de gesto serio, que dice lo que piensa, sin importarle quién sea su interlocutor. Como abogada nadie le gana y todos le temen. Sus alegatos suelen ser impecables y devastadores a la vez. Sus ingresos por honorarios son astronómicos. Físicamente, Elisa es una mujer muy distinguida que siempre viste bien, acorde con su edad. Un fino bastón le ayuda a caminar. Su sola presencia transmite autoridad.

EL GALLEGO – Luis Zahera

Algo tiene el apuesto y serio Alberto Gil que inspira respeto y misterio. El Gallego no necesita subir el tono para hacerse escuchar. Su sola mirada puede hacer temblar a cualquiera. El uso de la fuerza y violencia, no le gusta, pero, si tiene que recurrir a ellas, no lo duda. En los negocios es muy exigente ya que esto es lo que más le importa en la vida. Ama su tierra, como el mejor de los gallegos lo haría. Su gran debilidad es la comida.

MANUEL SALAS – Germán Bracco

Manuel vive con un resentimiento que jamás lo abandona por el asesinato de su padre. Pero con su ingenio, ha podido sobrevivir solo, en un ambiente muy peligroso. Manuel piensa rápido, es creativo y miente con la seguridad de un estafador profesional. A punta de engaño y robo, que no le generan mayor remordimiento, Manuel se ha ganado el pan y el techo desde que su padre murió. Su padre siempre lo trató de manera ruda, sin caricias ni palabras amables. Manuel le temía, pero era lo único que tenía en la vida.

ALAN RODRÍGUEZ – Jorge Gallegos

Alan, el segundo de Roxana en el renacido cartel Mil Cumbres, no es un pistolero como los demás. No presume de su trabajo, no se siente poderoso por tener armas y hombres a su disposición, no festeja las muertes de sus enemigos, no usa cadenas ni anillos y ni siquiera tiene un alias. Este hombre práctico, serio, de mente rápida, encargado de ejecutar las órdenes de Roxana en México, mientras ella está en España. Es leal y eficiente en su trabajo.

RICARDO MEDINA – Ruy Senderos

A su temprana edad, Ricardo ya es uno de los hombres de confianza de Roxana. Es hábil, inteligente y leal. Lo observa todo y suele no aguantarse las ganas de opinar. Ricardo no tiene pinta de matón. Nada de su físico llama particularmente la atención, lo cual lo hace un muy buen campanero. El resto de los hombres lo estima. Suele ser alegre y solidario. A Roxana la respeta y admira, lo mismo que a Alan.

DIEGO LOZANO – Tiago Correa

Este oficial de la policía, introvertido y muy inteligente, se siente más cómodo dejándose llevar por la razón que por las sensaciones. Piensa antes de actuar. Diego es muy observador. Esto, unido a su capacidad de análisis, le permite descubrir con relativa facilidad los puntos débiles de sus interlocutores. Las mujeres no son su fuerte. Tuvo una relación de la que poco habla y que terminó hace algunos años. En el fondo, Diego es un celoso enfermizo. Se cree superior a todos los demás. Resiente mucho que su inteligencia no sea valorada por todos.