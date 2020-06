Saqueadores entran a un gimnasio y uno se pone a hacer ejercicio: VIDEO VIRAL

Un video que se volvió viral en las redes sociales, muestra a un hombre haciendo ejercicio en un gimnasio de la firma Planet Fitness, destruido en Minneapolis, Minnesota, durante los saqueos.

¿Hay saqueadores dentro de la tienda? Eso no está claro. Podría ser un tipo que decidió hacer ejercicio en un momento bastante extraño.

“La gente en Minneapolis irrumpió en Planet Fitness solo para comenzar a hacer ejercicio, buuu”, escribió un hombre en una leyenda, compartiendo el video en Twitter. Aquí está el video:

People in Minneapolis broke into Planet Fitness just to start working out bruh pic.twitter.com/Pgl8NZfu9G — Hank (@DeionHD) May 28, 2020

En el video viral se ve a un hombre con una máscara en una corredora dentro del Planet Fitness, cuyo piso está cubierto de escombros. Se escucha el sonido del tráfico afuera.

“Este hombre aquí haciendo ejercicio”, dice una mujer en el video. “Él está en Planet Fitness haciendo ejercicio”.

El 28 de mayo, el periódico The New York Times informó que las ventanas fueron rotas en un gimnasio Planet Fitness de Minneapolis, cuando el saqueo se encendió en toda la ciudad.

Hay evidencia fotográfica de que el Planet Fitness fue saqueado, y la gente escribió en Twitter que la gente robó incluso pesas.

Ayo! They stole the weights out the Planet Fitness pic.twitter.com/2ysBPja60U — U.G.O. (@SirWaveAlot) May 28, 2020

La gente publicó comentarios en broma sobre el video. Algunos de ellos incluyen:

“Estuvo esperando este día durante 3 meses. jajaja”.

“No ha hecho ejercicio en más de 30 años y ahora que estamos en una pandemia queremos irrumpir en un gimnasio 🤦🏾‍♀️”.

What did planet fitness have to do with it😭😭😭 pic.twitter.com/IEW3bosjSM — litfk (@Llukestweets) May 28, 2020

“Esto es literalmente lo mejor que he visto este año”.

“Al menos hay distanciamiento social”.

“Me gusta que incluso lleva una máscara”.

Otros videos capturaron incidentes realmente perturbadores en todo Estados Unidos.

Han surgido otros videos virales de las noches de saqueos y protestas. En Salt Lake City, un hombre con arco y flecha apareció en medio de una protesta.

En Chicago hubo una pelea callejera total entre oficiales de policía y manifestantes. En Atlanta, un video vio a un oficial de bicicletas empujando una bicicleta contra una mujer. Los manifestantes arrojaron una bandera estadounidense en un río frente a la Torre Trump en Chicago. En la ciudad de Nueva York, los videos capturaron a dos patrulleros de la policía de Nueva York atropellando a los manifestantes.

El incidente de Minneapolis fue parte de una serie de protestas y disturbios que se intensificaron en todo Estados Unidos a raíz de la muerte de George Floyd en Minneapolis, Minnesota. Un video viral mostró a un oficial de policía llamado Derek Chauvin, con su rodilla en el cuello de Floyd.

Floyd murió, Chauvin y otros tres oficiales fueron despedidos, y Chauvin fue acusado de asesinato en tercer grado y cargos de homicidio involuntario. Las empresas fueron incendiadas y saqueadas en Minneapolis, y las protestas y disturbios se extendieron por todo el país en muchas ciudades importantes, con algunas pacíficas y otras no.

Esta es la versión original de Heavy.com