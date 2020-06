¿Qué ver en TV? – Domingo 28 de junio

El anhelado fin de semana ha llegado y con el la oportunidad de quedarnos en casa para disfrutar con calma de un tiempo frente a la TV. Por esta razón, hemos preparado una selección especial de los mejores programas de televisión que puedes disfrutar en familia en la comodidad de tu hogar.

Hoy, la cadena Univision tiene en sus pantallas la transmisión de “Sal y Pimienta” y de las películas “Transporter 3” y “Saving Private Pérez”. Mientras que en la cadena Telemundo encontrarás la transmisión de “American Ninja Warrior” y las películas “2 Fast 2 Furious”, “The Lost World: Jurassic Park” y “Ninja”

American Ninja Warrior

Telemundo transmitirá “American Ninja Warrior”, el fenómeno competitivo en el que diversos atletas se disputan un millón de dólares en una de las competencias más rigurosas en la historia de televisión.

“American Ninja Warrior” se transmite a las 4:00 PM, Hora del Este, por Telemundo.

Sal y Pimienta

El show de Univision que es conducido por Jomari Goyso y Lourdes Stephen, contará con la última transmisión de esta temporada hoy y a las 10:30 PM, Hora del Este.

En la edición de este domingo, Christian Estrada habla en exclusiva sobre su relación con Frida Sofía, la hija de la cantante Alejandra Guzmán. Además, presentarán un adelanto de lo que será Nuestra Belleza Latina: “El Reencuentro” que se estrena próximamente por Univision.

“Sal y Pimienta” es transmitido todos los domingos a las 10:30 PM, por Univision.

2 Fast 2 Furious

La película protagonizada por Paul Walker, será transmitida por Telemundo a las 2:00 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “El agente del FBI Brian O’Connor (Paul Walker) cayó en desgracia al ver su lealtad puesta a prueba en su anterior trabajo, el mundo de las carreras ilegales de Los Angeles. La decisión de O’Connor le permitió conservar su honor, pero le hizo perder su insignia y toda posibilidad de rehabilitarse. Ahora ha pasado el tiempo, O’Connor está en otra ciudad y tiene una última oportunidad. A los federales de Miami les está costando mucho detener a Carter Vellone (Cole Hauser), un empresario que utiliza su negocio como tapadera para un cartel internacional de blanqueo de dinero. Aduanas lleva un año sometiendo a Verone a una estricta vigilancia, y lo único que han podido establecer es su relación con las carreras callejeras ilegales. El tiempo se acaba, y los agentes deciden llamar a O’Connor para que haga lo que sabe hacer mejor que nadie: volver a infiltrarse. Pero antes pone algunas condiciones para aceptar la misión que puede permitirle recuperar su insignia. La primera: trabajar con su amigo de infancia y antiguo delincuente Roman Pearce (Tyrese), otro enfermo de la velocidad.”

2 Fast 2 Furious Official Trailer #1 – (2003) HD2 Fast 2 Furious movie clips: http://j.mp/1JaFgLw BUY THE MOVIE: http://amzn.to/sLwRVH Don't miss the HOTTEST NEW TRAILERS: http://bit.ly/1u2y6pr FILM DESCRIPTION: Vin Diesel opted to not appear in the sequel to the film the shot him to stardom in the first place, The Fast and the Furious. With the character of Dominic Toretto out of the picture, 2 Fast 2 Furious concentrates exclusively on the latest exploits of undercover agent Brian O'Connor, played by Paul Walker. In addition, with director Rob Cohen passing, producers have added a dash of credibility to the sequel by hiring John Singleton to helm. What does completely remain from the first film is the presence of fast-living underground street-racing gangs. Moving from Los Angeles to Miami, O'Connor is looking to redeem himself after the events of the first movie, so he again goes undercover to infiltrate another group of thuggish car enthusiasts. This time around he's enlisted the help of ex-con Roman Pierce (Tyrese) and fellow agent Monica Celemente (Eva Mendes) to bring down Carter Verone (Cole Hauser), an importer/exporter who heads up a massive drug trafficking operation. Heading up the supporting cast are hip-hop stars Ludacris and Fabolous. CREDITS: TM & © Universal (2003) Cast: Vin Diesel, Paul Walker, Ludacris, Eva Mendes, Tyrese Gibson Director: John Singleton Producers: Michael Fottrell, Lee R. Mayes, Neal H. Moritz, Heather Zeegen Screenwriters: Gary Scott Thompson, Michael Brandt, Derek Haas WHO ARE WE? The MOVIECLIPS channel is the largest collection of licensed movie clips on the web. Here you will find unforgettable moments, scenes and lines from all your favorite films. Made by movie fans, for movie fans. SUBSCRIBE TO OUR MOVIE CHANNELS: MOVIECLIPS: http://bit.ly/1u2yaWd ComingSoon: http://bit.ly/1DVpgtR Indie & Film Festivals: http://bit.ly/1wbkfYg Hero Central: http://bit.ly/1AMUZwv Extras: http://bit.ly/1u431fr Classic Trailers: http://bit.ly/1u43jDe Pop-Up Trailers: http://bit.ly/1z7EtZR Movie News: http://bit.ly/1C3Ncd2 Movie Games: http://bit.ly/1ygDV13 Fandango: http://bit.ly/1Bl79ye Fandango FrontRunners: http://bit.ly/1CggQfC HIT US UP: Facebook: http://on.fb.me/1y8M8ax Twitter: http://bit.ly/1ghOWmt Pinterest: http://bit.ly/14wL9De Tumblr: http://bit.ly/1vUwhH7 2011-06-27T20:27:04Z

The Lost World: Jurassic Park

La película protagonizada por Jeff Goldblum, será transmitida por Telemundo a las 7:00 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “Cuatro años después del desastre ocurrido en el Parque Jurásico de la isla Nublar, John Hammond revela a Ian Malcolm que existe otra isla en la que se criaban los dinosaurios antes de ser transportados a la isla Nublar. Ian, acompañado por dos expertos, deberá acudir a la isla Sorna para rescatar a una científica, aunque los planes cambiarán drásticamente.”

Trailer: El mundo Perdido – Jurassic ParkDisponible ya en Cablemás On Demand 2013-07-10T21:37:34Z

Ninja

La película protagonizada por Scott Adkins, será transmitida por Telemundo a las 9:30 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “Casey es un chico occidental cuya pasión por la filosofía ninja le lleva hasta Japón para estudiar Ninjutsu. Su instrucción avanza favorablemente y su Sensei le pregunta si estaría dispuesto a volver a Nueva York para proteger la legendaria Yoroi Bitsu, un arcón blindado que contiene las armas de los últimos Ninja Koga.”

Ninja (2009) trailerSelect 360p for best quality! Directed by Isaac Florentine Written by Boaz Davidson & Michael Hurst Starring Scott Adkins, Tsuyoshi Ihara, Mika Hijii, Todd Jensen,… A ninja hiding in New York is forced to confront his past when a brutal gang of Yakuza assassins uncover his identity… Visit The Movie Planet: http://themovieplanet.wordpress.com/ http://www.imdb.com/title/tt1182921/ 2011-04-20T15:06:24Z

LEE TAMBIÉN: Chiquis Rivera posa muy candente en las redes: ¿A quién se lo dedica?

LEE TAMBIÉN: Nuestra Belleza Latina: Anuncian fecha y hora de estreno